Ruben Van Gucht clashte met makers van ‘Komen eten’: “Wie denk jij dat je bent?”

Ruben Van Gucht botste tijdens de opnames van ‘Komen eten’ met de productie. Dat schrijft ‘Humo’.

Het liep mis toen zijn partner Charlotte Van Looy, die tijdens de opnames aanwezig was in zijn woning, van de productie te horen kreeg dat ze de slaapkamer niet mocht verlaten omdat er een interview bezig was. Volgens verschillende bronnen reageerde Ruben furieus. “Wie denk jij dat je bent?”, zou hij geroepen hebben naar de productieploeg.

Eigen huis, eigen regels

Zelf ziet hij dat anders. “Als Charlotte naar mij komt en zegt dat ze onheus behandeld is door de productieploeg, dan ben ik geneigd haar te geloven”, verdedigt hij zich in ‘Humo’. “Ik heb de productie heel resoluut gezegd dat ík de regels bepaal in mijn eigen huis. Gebruld heb ik niet, dat zit niet in mijn aard”, klinkt het.

Neus aan neus

Ook tijdens ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’ zou de sfeer even grimmig geworden zijn. Ruben moest tijdens een proef eiwit met de hand opkloppen in plaats van met een mixer, en dat zinde hem blijkbaar niet. Volgens getuigen stonden hij en een eindredacteur “neus aan neus”. De programmamaker minimaliseert het incident achteraf. “Dat is zwaar overdreven. Ongetwijfeld hebben we niet tegen elkaar gefluisterd, maar zoiets gebeurt nu eenmaal”, klinkt het.

Foto: Play