Tokio wil inwoners wegjagen met premie van minstens 1 miljoen yen

Met 37 miljoen inwoners is Tokio de twee na grootste metropool ter wereld. Om de overbevolking tegen te gaan, geeft de Japanse hoofdstad nu geld aan families die verhuizen naar het platteland. Zo hoopt het land hun demografische crisis te bekampen.

Vanaf april 2023 komen Japanse gezinnen in aanmerking voor 1 miljoen yen (7200 euro) per kind als ze naar minder bevolkte regio’s verhuizen. De premie geldt voor kinderen onder de 18 jaar oud, of kinderen die naar de middelbare school gaan.

De reden is de uitzonderlijke overbevolking van de prefectuur. Nog ieder jaar verhuizen meer mensen naar Tokio, dan dat er vertrekken, waardoor de vastgoedprijzen door het dak gaan. Het maakt Tokio de vijfde duurste stad om in te leven ter wereld.

Demografische crisis

Op hetzelfde moment loopt het platteland leeg vanwege de vergrijzing, waar miljoenen huizen leegstaan. De huizen waarin er geleefd wordt, zijn meestal bevolkt door de oudere bevolking. In 2022 komt meer dan de helft van de Japanse gemeentes in aanmerking om een onderbevolkte stad te worden.

Japan worstelt al enkele jaren met een demografische crisis. Deze zomer brak het land nog een uitzonderlijk record: Japan telt voor het eerst meer dan 90.000 honderdplussers. Tegelijk worden er steeds minder kinderen geboren.

Nieuwe poging

Het is niet de eerste keer dat het land een premie biedt aan gezinnen die de stad verlaten. In 2019 werd er bijvoorbeeld nog 600.000 yen (4200 euro) geboden aan mensen die voor minstens vijf jaar naar het platteland wilden verhuizen. Wel is het de eerste keer dat de premie zo hoog ligt.

