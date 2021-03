De coronacrisis is uiteraard allesbehalve een pretje, maar soms moet een mens focussen op de positieve aspecten. Die zijn niet altijd meteen duidelijk, al kan ook jij waarschijnlijk wel iets bedenken. Misschien ben je gezonder gaan eten, heb je geleerd om geld te besparen of kan je meer tijd doorbrengen met je partner.

Bovendien worden we, nu ons sociale leven grotendeels stilligt, ook aangespoord om na te denken over wat we doen met al die extra vrije tijd. Vroeger gingen we eten bij vrienden, op vakantie of een dagje pleziershoppen – dingen die nu allemaal in het water vallen. Tijd dus om op zoek te gaan naar een nieuwe hobby want je kan nu eenmaal niet al je extra tijd doorbrengen met Netflix.

Keur Paris

Heb je al een nieuwe hobby? Gefeliciteerd, goed bezig! Nog niets gevonden? Dan is een borduurcursus misschien wat voor jou. Het klinkt een beetje ouderwets zo op het eerste zicht, maar een snelle blik op Pinterest volstaat om te weten dat borduren weer helemaal hipster-proof is. Natuurlijk kan je online een hele resem gratis en betalende handleidingen vinden, maar als je er graag een tripje naar Parijs aan koppelt, kan je (eens het weer mag) terecht bij Keur. Dat merk staat bekend om z’n prachtige geborduurde T-shirts en ander moois en voor 295 euro kan je nu ook een tweedaagse cursus bij hen volgen. Te duur? Een initiatie van twee uur kost je 65 euro. Paris? Mais oui!

Het bericht Op zoek naar een nieuwe hobby? Dit hipstermerk komt met een borduurcursus verscheen eerst op Metro.