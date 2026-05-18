Amy barst in tranen uit in ‘The Real Housewives of Antwerp’ (video)

Het belooft spannend te worden in de langverwachte reünieaflevering van ‘The Real Housewives of Antwerp’.

Zaterdag is het zover! Dan komen de Antwerpse Housewives nog één keer samen in een sensationele reünieaflevering. Er worden heel wat verwijten gemaakt, maar vooral het ‘juridisch advies’ van Melissa aan het adres van Amy komt hard aan. Zó hard zelfs dat Amy in tranen uitbarst.

Le Grand Copychat

Melissa heeft met La Petite Victoire al een tijdje haar eigen wijnmerk. In de laatste aflevering van ‘The Real Housewives of Antwerp’ lanceerde Amy niet alleen haar kledinglijn Maisonfemi, maar ook haar eigen “houtige wijn”: Le Grand Copychat. Melissa beschouwt die actie als wraak en haalt daarom uit naar Amy. “Dat van die wijn moet je niet persoonlijk nemen, dat is gewoon marketing. Dan denk ik dat je het verstand hebt om je eigen merk te patenteren”, klinkt het. Daarop barst Amy in tranen uit.

De reünieaflevering van ‘The Real Housewives of Antwerp’ is vanaf 23 mei te bekijken op Play en vanaf vandaag op Streamz.

