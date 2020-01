Een Amerikaanse vrouw heeft bij vergissing een foto van haar vaginale verjonging doorgestuurd naar haar zoon. De foto was voor haar man bedoeld, maar dat liep mis…

Het opvallende verhaal werd door haar man gedeeld op Reddit. Zijn vrouw hoorde onlangs van haar gynaecoloog dat het mogelijk is om de vagina zonder chirurgische ingreep te laten ‘verjongen’. Daarbij wordt met gebruik van lasertechnologie de vaginale opening strakker gemaakt. Ze besloot om het een kans te geven en maakte achteraf een foto van het resultaat.

Veilig bewaren

Terug thuisgekomen toonde ze de foto aan haar man, die aangenaam verrast was met het resultaat. Ze zei tegen haar man dat ze de bewuste foto wilde bijhouden, maar wel van haar telefoon wilde verwijderen. Haar man stelde voor om de foto naar hem door te sturen omdat hij een beveiligde app heeft om foto’s te bewaren. Dat deed ze, al kwam de foto maar niet bij hem aan. Al snel beseften ze dat de vrouw de foto per ongeluk naar hun 20-jarige zoon had doorgestuurd.

Mogelijke bizarre gevolgen

Ze spraken met elkaar af om hem wijs te maken dat de foto een voorbeeldfoto was van een vaginale verjonging, bedoeld voor een vriendin van haar. Toch beseffen ze dat daarmee niet alle mogelijke bizarre gevolgen van de baan zijn. “Wat als hij de vagina mooi vindt en zonder het te weten masturbeert op de vagina van zijn moeder? Wat het gevolg ook is: hij heeft recht in het oog gekeken van de mooie roos die hem op de wereld zette. Mijn vrouw vond het niet echt grappig, maar ik kon er wel om lachen”, schreef hij.

Het bericht Moeder stuurt per ongeluk foto van haar ‘verjongde’ vagina naar haar zoon verscheen eerst op Metro.