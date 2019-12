Een Brits meisje heeft een pakkende boodschap geschreven aan een man die in dronken toestand op de auto van haar mama knalde. De vrouw overleefde het ongeluk, maar beseft dat ze er voor hetzelfde geld niet meer was.

Amelia Elce was op 21 september op weg naar huis toen een auto in tegengestelde richting op de verkeerde rijstrook reed en frontaal op haar auto botste. De vrouw uit Mansfield (Nottingham) raakte zwaargewond, maar overleefde de crash. De dronken bestuurder, Tomasz Niedziela, bleek dubbel zoveel gedronken te hebben als is toegestaan.

“Bijna geen mama meer”

Haar achtjarige dochter Isabelle was zo aangedaan door het ongeluk dat ze een brief schreef aan Niedziela. “Aan de man die dronken met zijn auto reed. Je hebt mijn mama bijna vermoord. Ze moest naar het ziekenhuis overgebracht worden terwijl het bloed uit haar hoofd gutste. Ik had bijna geen mama meer. Doe dat dus alsjeblieft nooit meer. Bedankt”, klonk het.

Twee keer nadenken

De mama van twee deelde de brief op Facebook om anderen te wijzen op de gevaren van drinken achter het stuur. “Ik hoop dat Niedziela beseft welke impact zijn gedrag heeft gehad op mij en mijn familie. Door de boodschap van mijn dochter te delen, hoop ik dat mensen twee keer nadenken voor ze dronken achter het stuur kruipen”, vertelde ze aan Daily Mail.

Rijverbod en boete

Amelia herstelt momenteel nog steeds van haar verwondingen en krijgt psychologische ondersteuning om het trauma te verwerken. De 35-jarige dronken bestuurder kreeg een rijverbod van twintig maanden en een boete van 695 euro.

