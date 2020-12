Het was een vreemde saga in Utah toen begin vorige maand in de woestijn plots een metalen zuil werd opgemerkt, om vorige week weer te verdwijnen. Een getuige beweert nu dat hij vier mannen de paal heeft zien verwijderen. Ook in Roemenië is intussen een zuil opgemerkt en weer verdwenen.

Het verhaal van de mysterieuze, glanzende, metalen monoliet in de woestijn van Utah tart de verbeelding. Begin vorige maand merkte een helikopter het object plots op, waarna de geruchtenmolen over aliens en verborgen kunstwerken meteen op volle toeren draaide. Op beelden van Google Earth is te zien dat de zuil ergens tussen augustus 2015 en oktober 2016 in de woestijn verscheen.

Verschillende avonturiers gingen op zoek naar en vonden de zuil – tot die afgelopen weekend weer verdween. Zo ook de Amerikaanse fotograaf Ross Bernards, die op Instagram beweert dat hij erbij was toen de mysterieuze paal werd weggehaald.

“Laat geen sporen achter”

Bernards en drie vrienden waren afgelopen vrijdagavond net klaar met een fotoshoot toen ze enkele stemmen hoorden naderen. Volgens de 34-jarige Amerikaan verschenen er vier mannen achter het hoekje, waarvan er twee samenwerkten om de paal neer te halen. Een van de twee zei tegen de andere: “Dit is waarom je geen afval moet achterlaten in de woestijn”, schrijft Bernards op Instagram. Lokale autoriteiten hadden eerder al verklaard dat ze uit betrouwbare bron wisten dat de zuil door onbekende derden was verwijderd.

Eens de paal was afgebroken, braken ze het ding in stukken en voerden ze die weg in een kruiwagen. Toen de vier mannen de plek verlieten, keken ze achterom en zeiden ze tegen Bernards dat hij “geen sporen mocht achterlaten.” Het hele proces nam slechts acht minuten in beslag, aldus Bernards. Een van de vrienden van de fotograaf nam ook een kiekje van het proces, zij het wazig. Op dat beeld is te zien hoe de paal al op de grond ligt, en is duidelijk dat die vanbinnen hol is. Met een blik op de binnenkant ziet de zuil eruit alsof die wel degelijk door mensen – en niet door aliens – is vervaard.

“Waarom ik de mannen niet heb gestopt? Ze hadden gelijk om het ding weg te halen”, zegt Bernards op Instagram. Volgens de fotograaf was de populariteit van het intrigerende object te groot en verwoestten de vele avonturiers de ongerepte woestijnnatuur in hun zoektocht naar de zuil. In de New York Times voegde hij ook nog toe dat hij de mannen niet durfde te benaderen uit angst dat ze gewapend waren.

Ook in Roemenië duikt zuil op

Ook in Roemenië is afgelopen weekend is een mysterieuze metalen monoliet verschenen en na vier dagen weer verdwenen. De vier meter hoge zuil werd slechts enkele dagen later ontdekt dan die in de woestijn van Utah.

Een radiostation kreeg donderdag via e-mail een tip dat de monoliet was verschenen op een heuvel in het district Neamt in een beschermd archeologisch gebied. In de reacties op sociale media werd het metalen object met spiraalvormige patronen vergeleken met de monoliet die eerder opdook en verdween in Utah, al kreeg de Roemeense plaatconstructie kritiek vanwege slecht laswerk. “Een niet-geïdentificeerde persoon, blijkbaar een slechte plaatselijke lasser, heeft het gemaakt”, zei de lokale journalist Robert Iosub. Zo plotseling als het bouwwerk verscheen, is het dinsdag weer verdwenen. “Er blijft nu slechts een kleine kuil bedekt met rotsachtige grond over.”

