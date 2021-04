Een Russische man die naar verluidt met enorme tegenzin meedeed aan een boybandwedstrijd op de Chinese televisie is na drie maanden eindelijk naar huis gestemd door de kijkers. De man smeekte het publiek om hem naar huis te sturen, maar zijn chagrijnige houding had het averechtse effect.

De 27-jarige Rus Vladislav Ivanov was aan de slag voor de Chinese realityshow Produce Camp 2021, een wedstrijd om een elfkoppige internationale boyband samen te stellen, als vertaler en begeleider van twee Japanse kandidaten. Maar toen producers merkten dat Ivanov er zelf niet slecht uit zag, vroegen ze hem naar verluidt om mee te doen als kandidaat. Ivanov, die naast zijn vertaalwerk ook parttime aan de slag is als model, stemde initieel toe. Volgens zijn manager en goede vriend deed hij dat omdat hij zich verveelde op het eiland waar de show werd opgenomen.

Al snel had Ivanov echter spijt van zijn beslissing. De jongeman had echter een contract getekend en kon niet meer op zijn stappen terugkomen. Hij probeerde de kijkers er dan maar van te overtuigen om hem weg te stemmen. Ivanov, die in de show bekendstond onder de artiestennaam ‘Lelush’, veegde zijn voeten aan zijn optredens en gedroeg zich allesbehalve als een ambitieuze kandidaat. Muzikaal koos hij niet voor poppy nummers, zoals alle andere kandidaten, maar bijvoorbeeld voor Russische rap. “Laat me alsjeblieft niet naar de finale gaan, ik ben moe”, zei Ivanov tegen de kijkers.

Citroen opeten

Maar die anti-celebrityhouding had het averechtse effect. De Chinese kijkers lustten wel pap van de chagrijnige Lelush, die volgens sommigen een icoon was van ‘Sangcultuur’ – een tendens bij Chinese millennials om defaitistisch in het leven te staan. Al zijn gesmeek ten spijt, haalde Ivanov het uiteindelijk tot in de finale. Dat betekent dat hij drie maanden en 10 afleveringen lang moest meedoen aan de televisiewedstrijd, met nog verplichte YouTube-vlogs erbovenop. In de finale stemden de kijkers Lelush uiteindelijk dan toch nog weg, nadat hij eerder een citroen had opgegeten voor de camera.

“Ik kan eindelijk stoppen met werken”, schreef Ivanov de volgende dag op zijn Weibo (de Chinese Twitter)-account. “Proficiat, rust maar goed uit”, knipoogde het officiële account van de Russische ambassade terug. In zijn thuisland werd het ‘gevangenschap’ van Ivanov echter doorgaans op heel wat minder gelach onthaald. Populaire Russische bloggers startten zelfs een campagne om hem vrij te krijgen onder #FreeLelush.

Het verhaal van Ivanov leverde hem miljoenen nieuwe sociale mediavolgers op, wat sommigen doet vermoeden dat het slechts om een publiciteitsstunt gaat. Volgens zijn vriend en manager is daar niks van aan en staat Ivanov werkelijk niet graag in de belangstelling.

