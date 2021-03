Een oma uit het Canadese Sutton, nabij Montreal, schrok zich een hoedje toen ze de uitgavenstaat van haar kredietkaart bekeek: er stond een bedrag van 1.400 dollar op. Haar kleinzoon bleek die kosten gemaakt te hebben in een videospel.

In sommige videospelletjes kunnen gamers extra punten of rewards ‘afkopen’. Zo kunnen gratis games toch nog inkomsten genereren. De makers van Fortnite bijvoorbeeld, een populaire game onder jongeren, verdienen geld aan de verkoop van pakjes en dansjes voor het personage waarmee je speelt. En aan het verkopen van uitdagingen die, na voltooiing, leiden naar nóg meer pakjes en dansjes.

Zo verdienen spelmakers tegenwoordig een flink deel van hun geld met extra aankopen in het spel. Ook bij niet-gratis games is het tegen betaling aanbieden van extra mogelijkheden een gangbare praktijk geworden.

Voor sommige gamers is het echter onduidelijk wat nu al dan niet betalend is in het spel, en dan kan de rekening snel oplopen. Zo ook in dit geval. “Hoe kan dit zelfs? Ik heb geen benul hoe je zoveel geld kunt uitgeven aan een videospel”, aldus de verbouwereerde oma aan CTV News Toronto.

“Hij besefte het niet”

De vrouw verklaarde dat haar 13-jarige kleinzoon vroeg of hij haar kredietkaart mocht gebruiken om punten aan te kopen in een videospel. Ze stemde nietsvermoedend toe. De uitgever van de kredietkaart liet de rekening aantikken tot 1.400 dollar, alvorens de kaart te blokkeren wegens ongewone activiteit op het account.

“Ik heb met mijn kleinzoon gesproken: hij dacht dat alles in het spel gratis was toen hij die dingen downloadde. Hij besefte niet dat ze werden aangerekend op mijn kredietkaart”, aldus de oma.

Geen terugbetaling

De oma polste nog bij PlayStation of de kosten terugbetaald konden worden, maar ze botste op een njet. “Ook Visa kan niets doen, omdat ik diegene ben die de kaart in het systeem van de game ingevoerd heb”, zegt de vrouw nog.

Volgens de oma heeft haar kleinzoon intussen voorgesteld om op zijn veertiende een baantje te zoeken, en zo de 1.400 dollar terug te betalen.

