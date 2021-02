We moeten allemaal eten en dus hebben de meesten onder ons een flinke voorraad voedsel in huis. Sommige dingen bewaar je in de keukenkast, andere in de berging en nog andere in de frigo. Als je weleens bij iemand anders in de kast hebt gekeken, heb je waarschijnlijk al gemerkt dat iedereen andere gewoontes heeft wat betreft voedselbewaring.

Zo zet jij je water misschien in de frigo, terwijl een ander die fles gewoon op het aanrecht laat staan. Sommige mensen hebben een fruitschaal op tafel staan, anderen leggen alles in de fruitlade van hun frigo. Iedereen houdt er andere gewoontes op na en dat is over het algemeen helemaal oké. Toch zijn er ook enkele regels waar je je beter wel aan houdt. Zo zijn er voedingswaren die je steevast koel moet bewaren, zoals een geopend brik melk of vlees. Vandaag hebben we het echter over dingen die je beter niét in de koelkast zet.

Avocado

Tenzij je je avocado eetklaar koopt, is de kans groot dat hij nog verder moet rijpen. En dat kan niet in de koelkast.

Bananen

Net zoals avocado’s hebben ook bananen nood aan een omgeving op kamertemperatuur om verder te rijpen. Bovendien kleuren ze in de frigo al snel zwart, wat er niet bepaald smakelijk uitziet.

Olie

Bewaar jij je olijfolie in de koelkast? Dat is helemaal nergens voor nodig. Sterker nog, het doet zelfs meer kwaad dan goed. Idealiter bewaar je die fles echter op een donkere plaats in je keuken.

Look

Je weet misschien als dat licht ervoor kan zorgen dat look gaat kiemen, maar wist je dat dat ook geldt voor de koelkast? De vochtige, koude omgeving zorgt ervoor dat look een stuk minder lang houdbaar blijft. Bewaar hem dus gewoon met je ajuinen in de keukenkast.

Choco

Er zijn voor- en tegenstanders. Sommige mensen bewaren hun choco liefst lekker koel, anderen houden het bij kamertemperatuur. En die laatsten hebben het duidelijk bij het rechte eind. Is je pot Nutella te koud, dan wordt het niet alleen moeilijker om de pasta uit te smeren, maar bovendien proef je de chocoladesmaak ook minder sterk.

