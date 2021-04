De gezondheid van basisschoolkinderen komt op de lange termijn ernstig in gevaar. Vooral klaslokalen krijgen hun luchtkwaliteit niet op orde, zo blijkt uit onderzoek. Drie studenten uit Rotterdam komen met nu een duurzaam antwoord. “We hopen dat de planten voor de zomer in de klaslokalen staan.”

De vervuilde lucht van de drukke Rotterdamse binnenstad zijn het decor voor Thomas Baks om zijn groene vingers op de wond te leggen. De stortvloed aan planten die hij plantte om vrij te kunnen ademen in zijn eigen huis is hier getuige van. Daarnaast ontwierp hij via een schoolproject een conceptversie van een plant die binnenruimtes zuivert van vervuilde lucht.

Jonge studenten ontwerpen bijzondere plant

Dit idee sloeg ook aan bij zijn studiegenoten Nick van Buijtenen en Sander Bakx. En dus besloten de jongens het vormgeven ervan ook na de opleiding Industrieel Product Ontwerpen aan de Hogeschool Rotterdam door te zetten. Ze regelden dat zij hun eindstage bij hun eigen start-up konden doen en promoveerden de conceptversie in een paar maanden tot een volwaardig product. Daarnaast vormden zij een bedrijf: OTree. Het motto van de firma is vanaf het begin geweest om ‘te innoveren door technologie en natuur samen te laten werken’.

Les in slecht gezuiverde klaslokalen

Bij het bestuderen van de afzetmarkt, stootten de drie grondleggers op basisscholen. Want niet alleen de luchtkwaliteit in de gehele Randstedelijke omgeving is erg matig. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat tussen de 70 en 80% van de Nederlandse klaslokalen ondermaats scoren wat betreft luchtkwaliteit. Dat betekent in dit geval vooral dat het aandeel koolstofdioxide (CO 2 ) te hoog is.

Vanuit dit onderzoek startte de fascinatie en ook ergernis over het gebrek aan daadkrachtige oplossingen. Nick: “Kinderen krijgen les in ruimtes die bar en bar slecht gezuiverd zijn. Die installaties zijn over het algemeen dramatisch en effectieve verbouwingen zijn ontzettend duur.”

Plant Lilly

De plantenpot die voortkwam uit de frustraties en de ontwerpen kreeg de naam Lilly. Wat volgens Nick de pot uniek maakt, is dat hij volledig geïntegreerd is in elke ruimte. “Hij ziet eruit als een normale plant, alleen kan deze de zomervakantie overleven.” Lilly is namelijk in staat om water op te slaan.

Verder werkt de plantenpot vrijwel organisch, legt Nick uit: “De plantenbak zuigt vuile deeltjes uit de lucht en voedt deze aan de bacteriën in de aarde. De ontlasting van de bacteriën die hieruit voortkomt, voedt dan weer de wortels van de plant.” Voor de kenners: dit proces staat beter bekend als een fytoremediatie-proces en dat maakt Lilly tot vijftig keer effectiever dan een reguliere plant.

Gevolgen slechte luchtkwaliteit

De gevolgen van slechte luchtkwaliteit zijn voor kinderen ernstig te noemen, zeker op de lange termijn. Uit onderzoek blijkt dat een slecht binnenmilieu in klaslokalen kan leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid, verergerde allergieën en makkelijkere doorgave van infectieziekten. Vooral dat laatste lijkt in de huidige pandemische tijd van levensbelang. Deze ontwikkeling is een mogelijke verklaring voor het relatief hoge aantal coronabesmettingen bij naar schoolgaande kinderen. Zeker aangezien het virus bij kinderen over het algemeen veel minder besmettelijk is.

Dat de jongens nu de markt op gaan, betekent niet dat ze stoppen met het verbeteren van de Lilly. “Op dit moment lopen er nog een paar pilots op scholen en kantoren en we willen eerst de reacties daarvan afwachten”, zo leggen de jongens uit. Daarmee doelen ze op het hele proces van ontwerpen dat altijd in samenspraak is geweest met docenten, leerlingen en schoolbestuurders. “We hopen dat ze voor de zomer in de klaslokalen staan, zodat we kinderen een gezondere schooltijd kunnen bezorgen.”

Het bericht BIZAR. Studenten ontwerpen bijzondere plant die zorgt voor gezondere klaslokalen verscheen eerst op Metro.