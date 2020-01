Ben jij een vrouw, ouder dan twintig en wel in voor een avontuurtje? Dan is deze contactadvertentie voor jou weggelegd. Een Japanse miljonair zoekt namelijk een partner om mee de ruimte in te gaan.

Yusaku Maezawa is op zoek naar een partner voor het leven. De 44-jarige ondernemer in de mode-industrie heeft twee kaartjes voor een rondje om de maan en het tweede kaartje mag wat hem betreft niet verloren gaan. De man garandeert daarmee ook in elk geval een enorm originele eerste date.

Mocht je op zoek zijn naar een rijke man, dan is het de moeite waard om even te checken of jij en Maezawa een match zijn. De Japanner is namelijk 2 miljard dollar waard.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020

Eerste ruimtetoerist

Maezawa is de eerste man die als toerist de ruimte in mag. In september 2018 kocht hij de kaartjes voor deze bijzondere trip al. De reis wordt georganiseerd door SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. De nieuwe liefde van Maezawa is overigens niet de enige die mee mag met de reis: ook neemt hij zes tot acht artiesten mee naar de maan.

Op het datingprofiel van de rijke man valt te lezen dat hij zich „alleen en leeg” voelt. „Er is maar één ding waar ik aan kan denken: één en dezelfde vrouw liefhebben.” Hij is dan ook echt op zoek naar een levenspartner. „Met wie ik vanuit de ruimte onze liefde en wereldvrede kan verkondigen.”

Alles uit het leven halen

Mocht je een single vrouw zijn van boven de twintig, dan kun je je aanmelden via een Google Docs-formulier. Je hoeft geen kennis te hebben van de Japanse cultuur of taal, als je maat een ‘sprankelende persoonlijkheid’ hebt, ‘alles uit het leven wil halen’ en natuurlijk niets liever wil dan wereldvrede. Ook is het handig als je wel heel graag dat ritje in de ruimte wil maken.

Maezawa kiest voor een methode die menig datingprogramma’s niet vreemd zijn. Na de aanmeldingen gaat hij in februari op ‘matchmaking dates’, volgen er in maart speciale dates en aan het eind van deze maand hoopt hij zijn droomvrouw te hebben gevonden. Haast is er overigens niet direct bij: de ruimtereis is pas in 2023. Je aanmelding heeft wat meer haast, mocht je interesse hebben. Je hebt nog tot donderdag om het formulier in te vullen.

