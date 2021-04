In Spanje heeft de politie een spookrijder opgepakt na een achtervolging. Op de passagiersstoel van zijn wagen zat een lichaam in verre staat van ontbinding. Het ging vermoedelijk om het stoffelijk overschot van zijn levenspartner.

De achtervolging eindigde toen de 66-jarige bestuurder een ongeval had op een snelweg, dichtbij de Catalaanse gemeente Jafre, ongeveer 40 kilometer ten zuiden van de grens met Frankrijk. Volgens de politie vielen daarbij geen zwaargewonden. De bestuurder zal vrijdag voor een rechter verschijnen.

Volgens de Spaanse krant El Pais had de man donderdag plots zijn wagen omgedraaid aan de Frans-Spaanse grens, aan het Franse controlepunt Le Boulou. Hij reed weg in de verkeerde richting. De Franse politie verwittigde de Spaanse autoriteiten.

Lijkschouwing

De man is een Spaanse burger die lange tijd in Zwitserland had gewoond, aldus nog de krant. Naar verluidt was de dode passagier zijn Zwitserse levenspartner, die drie weken geleden in onduidelijke omstandigheden is overleden op 88-jarige leeftijd. Volgens de krant zal een lijkschouwing plaatsvinden. Vermoedelijk wou de man het lichaam van zijn overleden partner naar Zwitserland terugbrengen.

Door de coronapandemie zijn er momenteel grenscontroles tussen Spanje en Frankrijk, waarbij reizigers negatieve PCR-tests moeten voorleggen.

