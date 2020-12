Vandaag staat er in Frankrijk een bijzondere reddingsoperatie op het programma. Een man van 300 kilogram wordt eindelijk bevrijd uit zijn huis. Vanwege zijn overgewicht kon de man al jaren zijn woning, in Perpignan, niet meer uit.

Volgens de advocaat van de man, Jean Codognès, gaat om een “risicovolle operatie” waarbij het leven van de man op het spel staat. Een gewone evacuatie via de trap is niet mogelijk omdat de 53-jarige Alain Panabière zelfs niet door de deur van zijn slaapkamer raakt. Daar leeft hij al geruime tijd op de grond.

Hoogwerker

Meer dan vijftig mensen zijn gemobiliseerd voor de reddingsoperatie, onder wie politieagenten, brandweerlui en medische teams. Om de vijftiger te bevrijden, wordt eerst een deel van de gevel op de eerste verdieping vernield, waarna hij met een hoogwerker met werkbak naar de begane grond wordt gebracht. Daar staat een ambulance op hem te wachten.

Panabière zal eerst voor medische controles naar het ziekenhuis van Montpellier worden gebracht. Na enkele weken wordt hij dan overgebracht naar een revalidatiecentrum.

Dringend hulp nodig

Codognès had eind oktober een brief gestuurd naar de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, met de vraag om Panabière dringend te helpen. Enkele dagen later diende hij samen met de Nationale Liga tegen Obesitas een klacht tegen onbekende in voor het “niet verlenen van bijstand aan een persoon in gevaar”.

