Hij wordt weleens de schaduwpremier van Groot-Brittannië genoemd, maar belandde de voorbije weken willens nillens pal in de schijnwerpers: Dominic Cummings, de omstreden topadviseur van Brits premier Boris Johnson. Hij veroorzaakte ophef door zijn gesjoemel met de lockdownregels, en was dan ook een hot topic op online praatbarak Twitter. Toch komt hij niet voor op de lijst van trending topics, en dat heeft alles te maken met zijn naam.

Cummings domineerde vorige week de Britse media, toen bekend raakte dat de politicus eind maart de pas ingevoerde lockdownregels geschonden had. Hij had het halve land doorkruist met de auto om zijn jonge zoon veilig onder te brengen bij opa en oma. Zijn vrouw was immers besmet met het coronavirus. Schandalig, schreeuwden vele Britse burgers en collega-politici, zeker in die voorbeeldfunctie.

Ook op Twitter moest Cummings het ontgelden. Hij en zijn ‘lockdowntrip’ gingen er vlot over de tongen, maar vreemd genoeg komt zijn naam niet voor in de lijst van trending topics. Reden? De pornofilters van het sociale medium, weet de Britse krant The Guardian. ‘Cummings’ bevat immers het Engelse woord voor ‘ejaculeren’ (to cum), en dat is volgens de microblogsite geen onderwerp dat thuishoort in de lijst van trending topics. Pikante termen worden door pornofilters steevast gefilterd uit die lijst.

The internet finds a way

Maar het internet zou het internet niet zijn als er geen creatieve mouw gepast werd aan die censuur: als gevolg gingen allerlei variaties op en samenstellingen met Cummings’ naam trending in de voorbije dagen. Een bloemlezing: #cummnings, #dominiccummigs, #sackdom – een samenstelling van ‘to sack’ (ontslaan) en Dominic – en #sackcummimgs (Ontsla Cummings, nvdr.). Ook #cumgate ging trending, omdat de eerste medeklinker niet gelezen wordt door de pornofilters. Zo wordt vermeden dat de filters ook onschuldige woorden zoals ‘scum’ of ‘cumulative’ verkeerdelijk als expliciet zouden bestempelen.

Twitter blokkeert ook automatisch alle foto- en videomateriaal dat bij gecensureerde topics hoort – tenzij de zoekfilters uit staan, natuurlijk.

Het bericht BIZAR. Pornofilters saboteren de opmars van Dominic Cummings op Twitter verscheen eerst op Metro.