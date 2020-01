De politie van Las Vegas heeft een opmerkelijke video vrijgegeven. Op de beelden is te zien hoe een 93-jarige man zijn huisbaas neerschiet na een dispuut over waterschade.

Tijdens een persconferentie deed Assistant Sheriff Brett Zimmerman uit de doeken hoe de schietpartij precies was verlopen. De 93-jarige Thomas, die overigens geen strafblad heeft, was blijkbaar van streek omdat zijn appartement enorm beschadigd was geraakt door waterschade en gaf zijn huisbaas hier de schuld van. Toen hij zijn grieven ging uiten, nam hij uit voorzorg een Glock 9mm mee.

Op camerabeelden is vervolgens te zien hoe Thomas het bureau van zijn huisbaas binnenstapt en tegen hem en zijn assistente begint te praten. Enkele ogenblikken later neemt hij rustig het wapen uit zijn binnenzak, waarop de gechoqueerde assistente onmiddellijk de politie belt.

Gangsterfilm

Onverstoord richt Thomas het pistool op een muur en lost een waarschuwingsschot. Vervolgens is te zien hoe een vierde persoon het kantoor snel verlaat. De assistent mag daarna ook vluchten van Thomas, waarop de kranige bejaarde een kogel afvuurt op het been van zijn huisbaas, waarop die op de grond valt.

De beelden kunnen zo recht uit een gangsterfilm komen, want Thomas laat zijn slachtoffer een tijdje op de grond rondspartelen van de pijn, waarna hij opnieuw een schot lost, weer in het been van zijn huisbaas.

Poging tot moord

Luttele seconden later arriveert een agent op de plek van het incident, die naar Thomas roept dat hij zijn wapen moet laten vallen. Meteen daarna schiet de agent zelf een kogel door het raam. Net voordat de agent het kantoor binnenkomt, legt Thomas zijn wapen vluchtig neer op het dichtstbijzijnde bureau. Daarop sleurt de agent de bejaarde ‘gangster’ mee naar buiten.

Thomas werd aangeklaagd voor poging tot moord met een dodelijk wapen, ontvoering met een dodelijk wapen, een vuurwapen afschieten binnen een gebouw, diefstal met een vuurwapen en het dragen van een verborgen wapen.

Slachtoffer niet in levensgevaar

De huisbaas van Thomas werd in het ziekenhuis verzorgd, hij verkeerde nooit in levensgevaar. Volgens de aanklagers heeft Thomas verklaard dat hij het opnieuw zou doen, maar aan de rechter vertelde hij dat hij zijn slachtoffer niet wou vermoorden, maar “gewoon wat pijn wou doen”.

