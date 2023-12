Bestuurder die naar ‘pikante natuurfilm’ kijkt tijdens avondspits gaat viraal: “Hoe hitsig kan je zijn?” (video’s)

Op X, het vroegere Twitter, gaan momenteel wel erg bijzondere beelden aardig rond.

Tijdens de avondspits je zinnen wat verzetten door te luisteren naar wat leuke muziek op de radio doen we allemaal weleens. Maar onderstaande bestuurder had iets anders gevonden om zijn fileleed te verzachten. Zo valt op onderstaande video’s, die vermoedelijk ergens in het Verenigd Koninkrijk gemaakt werden, te zien hoe een automobilist bij traag verkeer naar een ‘pikante natuurfilm’ aan het kijken is. Als je begrijpt wat we bedoelen…

“Hoe hitsig kan je zijn?”

“Ik kreeg dit net toegestuurd van enkele vrienden van me. Hoe hitsig kan je zijn dat je tijdens de file naar seksfilmpjes zit te kijken?”, grapt de persoon die de beelden op X heeft geplaatst. “Hij lijkt gewoon van het verhaal te genieten”, gaat het verder. “Dat is niet handsfree”, besluit een laatste X-gebruiker nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen, denken we dan. Wel willen we vermelden dat de beelden eerder pikant van aard zijn. We geven het maar mee…