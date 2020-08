De Russische oppositieleider Alexei Navalny ligt op intensieve zorg nadat hij vergiftigd lijkt te zijn. Navalny zat op een vlucht van Siberië naar Moskou toen zijn gezondheidstoestand plots fors verslechterde, zegt zijn woordvoerster Kira Yarmysh. Er moest daarom een noodstop gemaakt worden.

“We denken dat Alexei vergiftigd is met iets dat gemengd werd in zijn thee. Hij heeft deze voormiddag niets anders gedronken. De artsen hebben gezegd dat het vergif snel geabsorbeerd is via de warme drank”, schreef de woordvoerster op Twitter. Later zei ze aan radiostation Echo van Moskou “zeker te zijn dat hij opzettelijk vergiftigd is”. Toen ze hem in de voormiddag had gezien, zou Navalny nog goed geoogd hebben. De thee dronk hij in de luchthaven, zei Yarmysh.

An Instagram user who said he was on Navalny’s flight poster this image from the airport terminal. pic.twitter.com/EjXLF4t3b2 — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) August 20, 2020

And then this video in which the Russian opposition activist is heard howling in pain on board the plane as paramedics rush to his aid. pic.twitter.com/UpOP2oCX1T — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) August 20, 2020

Staatsagentschap Tass bevestigde dat Navalny opgenomen is op intensieve zorg in het ziekenhuis van Omsk in Siberië. “Zijn toestand is ernstig”, zei de hoofdarts van het ziekenhuis, Alexandre Mourakhovski. Volgens Yarmysh is Navalny “nog steeds buiten bewustzijn en wordt hij kunstmatig beademd”. “Het ziekenhuis riep op onze vraag de politie erbij”, schreef ze op Twitter.

This photo reportedly shows @navalny on a bus at Tomsk airport, shortly after he drank tea in the terminal and shortly before he began howling in pain after takeoff and needed emergency hospitalisation. He’s now in a coma strapped to a ventilator. Source: https://t.co/YHwlAQBzEt pic.twitter.com/nLg7lTedI2 — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) August 20, 2020

Eerder al vergiftigd

Navalny is de belangrijkste criticus van de Russische president Vladimir Poetin. De 44-jarige politicus, van wie de publicaties over corruptie vlot worden gedeeld op sociale media, is al vaker het slachtoffer geweest van fysiek geweld. Zo werd hij in 2017 besprenkeld met een desinfecterend middel toen hij zijn kantoor verliet.

Navalny, maar ook zijn aanhangers en familie, worden regelmatig opgepakt. Ook voerde de politie al herhaaldelijk huiszoekingen bij hen uit.

In juli 2019, toen hij een korte gevangenisstraf uitzat, zei Navalny ook al dat hij “vergiftigd” was door een “onbekend chemisch product” en overgebracht was naar het ziekenhuis. De Russische overheid beweerde nadien dat het om een “allergische reactie” ging en dat er “geen enkele giftige substantie” werd aangetroffen.

“Hij werd vergiftigd in de gevangenis. Ik ben er zeker van dat nu hetzelfde gebeurd is. Het zijn andere symptomen, duidelijk van een andere product”, besluit Yarmysh.