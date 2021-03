Eerlijk is eerlijk, het is tegenwoordig niet makkelijk om alle food trends op TikTok bij te houden. Het afgelopen jaar hadden we door de coronacrisis meer tijd om de keuken in te trekken en dat vertaalt zich duidelijk ook op sociale media. Van bananenbrood tot fetapasta, we hebben al heel wat zien voorbijkomen.

Misschien dacht je dat we alle trends intussen wel gezien hadden. Dat we als mensheid geen bizarre recepten kunnen blijven uitvinden. Dat we met het einde van de coronapandemie in zich minder tijd achter het fornuis zouden besteden. Wel, niets is minder waar en de volgende trend is alweer een feit.

Baked oats

We hebben het over baked oats, een hashtag die je vast al voorbij hebt zien komen als je wat tijd op het sociale mediaplatform spendeert. Het recept heeft havermout als basis, maar ditmaal maken we er geen pap op smoothies mee. Zoals de naam al doet vermoeden, zijn baked oats gebakjes op basis van havermout. Het beste nieuws? Het duurt slechts een paar minuten om het beslag klaar te maken. Met dit recept kan je zelf aan de slag.

Ingrediënten

1/2 cup havermout

1 banaan

3 eetlepels chocolade in stukken

1 ei

1 eetlepel honing

1/2 theelepel bakpoeder

Een snufje zout

Boter om je bakvorm in te vetten

Bereidingswijze

Verwarm je oven voor op 175°C. Doe alle ingrediënten in een blender en mix totdat je een homogeen beslag bekomt. Vet een kleine ovenschaal in met boter en giet het beslag erin. Laat 20-25 minuten bakken en serveer vervolgens warm.

