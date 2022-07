Amber Blake: “Tijdens corona inspireerde mijn mama me om seksmodel te worden op OnlyFans” (foto’s)

Amber Blakes droom om professioneel zangeres te worden spatte uiteen toen corona uitbrak, maar ze geeft in een interview wel aan hoe ze weer haar zelfvertrouwen kreeg toen ze in de voetsporen van haar moeder volgde.

Een vrouw die haar OnlyFans-carrière startte toen haar loopbaan als zangeres in mekaar stuikte onthulde dat haar grote inspiratie haar mama was. Moederlief deelt immers ook pikantere content van zichzelf op het web. Amber Blake is de dochter van de 52-jarige Mrs. Robinson, een voormalige leerkracht die koos voor een carrière als seksactrice.

Succes

Amber Blake geeft aan dat ze met de handen in het haar zat, tot ze merkte hoeveel haar mama verdiende door naakt te poseren. “Ik kwam thuis en ging door een kleine depressie nadat ik moest stoppen met mijn droomjob”, zo vertelt ze in een interview. “Toen mijn mama begon met OnlyFans, raakte ik geïnspireerd door haar. Ik trok me niets aan van wat anderen van me zouden denken en deed het gewoon. Al veranderde dat, plots kreeg ik enorm veel positieve commentaren. Eigenlijk heb ik van mezelf leren houden door porno te doen”, aldus Blake.

Foto: Instagram