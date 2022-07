AKELIG. Zakkend waterpeil van Lake Mead legt alweer een nieuw lijk bloot

De extreme droogte aan Lake Mead, tussen Amerikaanse staten Nevada en Arizona, heeft alweer een nieuw lijk doen opduiken, nu het waterpeil op zijn laagste niveau ooit staat. Eerder werd al een lijk in een ton gevonden, en het skelet van een vrouw. De National Park Service zegt dat er nu een derde lijk is gevonden.

Het westen van de Verenigde Staten kampt al enige tijd met ernstige droogte. Dat heeft desastreuze gevolgen voor Lake Mead, het grootste waterreservoir (640 vierkante kilometer) in de Verenigde Staten. Het waterpeil gaat er namelijk sterk op achteruit. Het peil staat nu op 617 meter, zo’n 52 meter lager sinds de laatste keer dat het reservoir ‘vol’ was in 2000.

Grimmig

Lake Mead staat evenwel niet alleen symbool voor de klimaatverandering. Het gigantische reservoir wordt ook steeds meer in verband gebracht met horrorverhalen, na enkele schrikwekkende ontdekkingen.

Deze week werd er alweer een lijk blootgelegd dankzij de droogte: «Rangers hebben een getuigenverklaring ontvangen over menselijke resten die ontdekt werden aan Swim Beach in Lake Mead National Recreation Area op maandag 25 juli omstreeks 16u30», klinkt het in een statement van National Park Service. De parkwachters zijn ter plekke. «Het onderzoek is nog gaande. Er is nog geen verdere informatie beschikbaar.»

AFP/ F. J. Brown

Drie lijken

Het is het derde lijk dat ontdekt wordt sinds begin mei. De grimmigste ontdekking was het ontbonden lichaam van een man in een ton. Hij zou tussen het midden van de jaren 70 en het begin van de jaren tachtig door zijn hoofd geschoten zijn. Het wordt aanzien als moord. Enkele dagen later werd ook een skelet gevonden door twee vrouwen die aan het suppen waren.

