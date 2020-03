Op een dag tijd is het dodental in ons land meer dan verdubbeld. Er zijn nu al tien doden, allen oude mensen. Er zijn ook 172 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat hebben de interfederale woordvoerders Steven Van Gucht en Emmanuel André gemeld. De teller staat daarmee op 1.058 bevestigde besmettingen.

In het netwerk van laboratoria werden meer dan 1.279 stalen getest, waarvan 172 positief bleken op Covid-19. Iets meer dan 13% van de testen was positief. Het gaat om 17 patiënten in Brussel, 80 patiënten in Vlaanderen en 68 patiënten in Wallonië. Er is geen informatie over de woonplaats van de zeven anderen.

Van de coronapatiënten in ons land worden er 252 gehospitaliseerd, daarvan liggen er 53 op intensieve zorgen, 31 van hen wordend beademd. “Heel ernstige gevallen zijn meestal bejaarden. Dat tonen de sterfgevallen ook”, aldus nog Van Gucht.

Extra budget

Een nieuwe wettekst zal een provisie van 1 miljard euro voorzien in de strijd tegen de coronacrisis. Dat melden minister van Begroting David Clarinval (MR) en Kamerlid Kristof Calvo (Groen), na overleg tussen de regering en de fracties in de Kamer. De wettekst wordt nog besproken en gestemd in de bevoegde commissie en later deze week ook in de plenaire Kamer.

Geen huwelijken

Om het coronavirus te bekampen staat de katholieke Kerk niet langer doopsels en kerkelijke huwelijken toe. Tot nu konden die wel nog doorgaan in beperkte kring. Enkel uitvaarten zijn nog mogelijk, in beperkte kring.

