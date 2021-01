Viroloog Marc Van Ranst is niet te spreken over een Facebookreactie van chef-kok Vincent Florizoone op een artikel van Knack. Daarin wenst hij Van Ranst “de kogel toe”.

Marc Van Ranst wordt opnieuw met de dood bedreigd. Deze keer komt de bedreiging van chef-kok Vincent Florizoone (41) uit Loppem. Hij reageerde het volgende onder een artikel van Knack op Facebook. “Kan iemand Van Ranst de kogel geven met zijn bangmakerij? Ge wordt bedot, de media is corrupt, de staat nog corrupter. Pas op, word wakker!”, aldus Florizoone.

Oproep tot onderzoek

Van Ranst deelde de uitlatingen op Twitter. “Wanneer de horeca terug opent ga ik het restaurant waar topchef Vincent Florizoone in de potten roert, best even vermijden wegens te gevaarlijk voor mij. Ik hoop dat de politie deze oproep tot geweld onderzoekt”, schrijft hij.

Politiebescherming

Het is niet de eerste keer dat Marc Van Ranst bedreigingen krijgt. In juli kreeg hij drie weken politiebescherming omdat er vanuit extreemrechtse hoek concrete plannen waren om zijn woning in Willebroek te beschadigen.

Wanneer de horeca terug opent ga ik het restaurant waar topchef Vincent Florizoone in de potten roert, best even vermijden wegens te gevaarlijk voor mij. Ik hoop dat de #lokalepolitieoostende en de @federalepolitie deze oproep tot geweld onderzoekt. pic.twitter.com/aWetkJ0h6n — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) January 6, 2021

