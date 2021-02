Serviesgoed dat bestaat uit een mix van bamboevezels en melaminekunststof zal per direct uit de Belgische winkelrekken verdwijnen. Dat heeft het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) dinsdag gezegd. Heb je nog bamboeservies in huis? Gebruik het dan met voorzichtigheid, luidt het.

Bamboeservies kende de laatste jaren een opmars als een mooi en meer ecologisch alternatief voor plastic. Vooral kinderservies en herbruikbare drinkbekers uit bamboe gingen massaal over de toonbanken. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) liet dinsdag echter weten dat het de verkoop van bamboeservies per direct aan banden legt. België volgt hiermee een rechtzetting in de Europese regelgeving.

Het verbod geldt enkel voor producten gemaakt uit een mengsel van bamboevezels en melaminekunststof. Producten die voor 100% uit bamboe gemaakt zijn, vormen geen probleem. Melamine is dus de boosdoener: uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat bij verhitting een kans bestaat dat er te veel formaldehyde (CH2O) in het voedsel of drinken ­terechtkomt, wat kan leiden tot onder meer maagirritatie en maagzweren.

Met de hand afwassen

De FAVV adviseert daarom om producten van 100 procent melamine niet (meer) te gebruiken voor warme maaltijden en dranken voor kinderen tot drie jaar. Bij producten die bestaan uit een mengeling van de kunststof en bamboevezels (zoals kinderbordjes en herbruikbare bekers), moet je bij gebruik goed opletten. “Het is heel belangrijk dat je de gebruiksinstructies van de fabrikant goed opvolgt”, zegt Hélène Bonte, woordvoerster van het FAVV. “We raden dus af om ze te verwarmen boven de 70° Celsius in de microgolf of in de vaatwasser of ze in contact te laten komen met heel warme dranken of warm voedsel. Bij voorkeur was je ze met de hand af of plaats je ze in het bovenste deel van de vaatwasser.”

Hoe herken je een schadelijk product?

Bij producten die enkel uit bamboe zijn gemaakt, loop je dus geen gevaar. Maar hoe herken je of er ook melamine of andere kunststofmaterialen in je servies zitten? “Je kan dat heel goed onderscheiden”, zegt Bonte. “Bij servies van 100% bamboe is de houtstructuur heel duidelijk.” Het gaat bijvoorbeeld om herbruikbare rietjes. “Servies dat (deels) gemaakt is van kunststof lijkt daarentegen echt op plastic servies.”

Vanaf mei zal er ook gecontroleerd worden of de producten die een mix zijn van melamine en bamboevezels in ons land uit de rekken gehaald zijn.

