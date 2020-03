Een 23-jarige man uit Singapore is in Londen het slachtoffer geworden van een racistische aanval. De student werd door zijn nationaliteit aan het coronavirus gelinkt. Hij heeft verschillende verwondingen aan het hoofd opgelopen. Dat meldt CNN.

Jonathan Mok, een 23-jarige student uit Singapore die studeerde in Londen, deed zijn verhaal op Facebook. Hij werd op 24 februari aangevallen door een groep mensen op Oxford Street. “De man die me probeerde aan te vallen zei, ‘Ik wil je coronavirus niet in mijn land’, voor hij weer toesloeg. Mijn gezicht bloedde overal”, schreef Mok op Facebook.

Racisme

Volgens de dokters heeft Jonathan enkele breuken opgelopen in zijn gezicht en moet hij misschien geopereerd worden. De Londense politie laat weten dat ze een onderzoek hebben geopend. “We blijven proberen om de aanvallers te identificeren aan de hand van camerabeelden, maar op dit moment is er nog niemand gearresteerd.”

Volgens Mok is het niet de eerste keer dat hij racistische uitspraken kreeg te verwerken. “Ik heb twee jaar gestudeerd in Londen en kreeg constant racistische opmerkingen. Aan de mensen die mij zeiden dat Londen niet racistisch is: think again.”

Volgens de groep Stop Hate UK is het aantal corona-gerelateerde incidenten enorm toegenomen. “Stop Hate UK heeft de afgelopen weken enorm veel oproepen gekregen van mensen die het slachtoffer zijn geworden van racisme, discriminatie en fysiek of mentaal geweld. Te veel mensen denken dat alle personen uit de Chinese gemeenschap dragers zijn van het coronavirus.”

