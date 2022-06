WikiLeaks gaat in beroep tegen de uitlevering van oprichter Julian Assange aan de Verenigde Staten. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft ingestemd met zijn uitlevering, omdat ze geen juridische gronden ziet om het Amerikaanse verzoek rechtmatig af te wijzen. De uitlevering van Assange zou niet in strijd zijn met zijn mensenrechten. Volgens zijn raadslieden begint een nieuwe juridische strijd voor zijn vrijstelling.

Assange wordt ervan verdacht 700.000 geheime documenten te hebben gelekt over militaire en diplomatieke activiteiten van de Verenigde Staten in Irak en Afghanistan. WikiLeaks noemt het besluit van Patel een enorme klap voor de vrijheid van meningsuiting. Volgens WikiLeaks is Assange een journalist en publicist die Amerikaanse oorlogsmisdaden in naar eer en geweten aan het licht bracht. Washington wil hem daarom laten verdwijnen, onder om anderen af te raden zijn voorbeeld te volgen, klinkt het.

175 jaar cel

In de Verenigde Staten riskeert Assange 175 jaar cel. De Amerikaanse autoriteiten hebben beloofd dat hij in de Verenigde Staten niet in een streng beveiligde gevangenis zou worden opgesloten en dat hij zijn straf zelfs in Australië zou kunnen uitzitten. Organisaties zoals Reporters Zonder Grenzen en Amnesty International verzetten zich echter tegen de uitlevering, omdat zij ondanks de Amerikaanse beloftes vrezen voor gevangenisomstandigheden die het risico op zelfdoding verhogen.

Lees ook

Aantal Belgen blijft toenemen, met ZO VEEL zijn we ondertussen



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/algemeen/wikileaks-tekent-beroep-aan-tegen-uitlevering-van-julian-assange-aan-vs