Vastgoedmarkt blijft afkoelen begin 2023, vooral in Vlaanderen

De Belgische vastgoedmarkt blijft ook in de eerste maanden van 2023 in neerwaartse modus. De markt koelt duidelijk af, met 10,5% minder vastgoedtransacties in januari en februari tegenover een jaar eerder. In Vlaanderen was die trend meer uitgesproken: minus 14,2%. Dat meldt Fednot, de Koninklijke Federatie van het Notariaat.

De Belgische vastgoedmarkt tekende in de tweede helft van vorig jaar 7,1% minder transacties op ten opzichte van de jaarhelft. Die afkoeling zet zich duidelijk door in de eerste twee maanden van het jaar. Vooral in Vlaanderen is de afname uitgesproken, met een daling van 14,2%. In Wallonië bedraagt de krimp maar -4% en in Brussel is dat -6,4%. De Vlaamse vastgoedmarkt koelde feller af in januari (-15,3%) dan in februari (-12,9%).

‘Normalisering’

De oorzaak is niet ver te zoeken. De stijgende rentevoeten maken lenen duurder, met een hogere maandelijkse aflossing voor nieuwe leningen. Omdat in Vlaanderen de ontleende som hoger ligt, is de afkoeling hier sneller voelbaar, zegt notariswoordvoerder Bart van Opstal in een persbericht. Die afname manifesteert zich in alle Vlaamse provincies, maar is het felst in West-Vlaanderen (-19,2%). Limburg situeert zich aan het andere einde met ruim 10% minder transacties.

Van Opstal merkt op dat het de voorbij jaren hard ging op de vastgoedmarkt. Nu zou er sprake zijn van een «normalisering». «Zowel in België als in Vlaanderen zitten we qua vastgoedactiviteit net onder het niveau van de periode voor corona.»

