Rusland zegt andere afnemers te vinden na Europese boycot op Russische olie

Rusland zal andere afnemers vinden voor de olie die de Europese Unie niet meer afneemt. Dat heeft Michaïl Oeljanov, Ruslands permanente afgevaardigde bij internationale organisaties in Wenen zoals het Internationaal Atoomagentschap (IAEA), op Twitter gezegd. Oeljanov reageerde op het olie-embargo dat de EU heeft afgesproken voor Russische tankerolie.

De vraag daarbij is welke landen de olie afnemen. China en India zullen dat moeten doen, want veel andere Aziatische landen zoals Indonesië en Sri Lanka hebben niet de geavanceerde raffinaderijen die noodzakelijk zijn om de Russische Oeral-olie tot brandstof te verwerken. De Russische ruwe olie bevat relatief veel zwavel.

China en India zouden echter kortingen kunnen bedingen waardoor Rusland minder verdient aan zijn olie. De afgelopen tijd gebeurde dat ook al nadat veel westerse oliebedrijven hadden besloten geen olie uit Rusland meer af te nemen.

Akkoord

De Europese leiders hebben maandag een akkoord bereikt over de invoering van een verbod op de import van Russische olie. Het gaat in eerste instantie om een embargo op olie die over zee wordt ingevoerd, waarmee twee derde van alle Russische olie gebannen wordt. Door een bijkomend Pools-Duits importverbod zal tegen het einde van het jaar alles samen meer dan 90% van de Russische olie van de markt gehaald worden. Olie die via de Droezjba-pijpleiding aangevoerd wordt, blijft voorlopig buiten de boycot. Woensdag buigen de ambassadeurs van de lidstaten zich over de details.

