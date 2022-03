Rusland valt Oekraïne binnen: twee steden ingenomen, Oekraïne haalt Russische vliegtuigen neer

De Russische president Vladimir Poetin heeft een «speciale militaire operatie» gestart in Oekraïne om de separatisten in het oosten van het land «te verdedigen». Dat deed de Russische president in de nacht van woensdag op donderdag in een onaangekondigde televisietoespraak kort voor 4 uur Belgische tijd. Intussen zijn twee steden in het oosten van het land ingenomen, zijn op dit moment zeven doden bevestigd door de Russische bombardementen en heeft het Oekraïnese leger vijf Russische vliegtuigen en een helikopter neergehaald.

Volgens Poetin behoort een bezetting van Oekraïne niet tot de Russische plannen. Over de omvang van de militaire operatie zei de Russische leider niets. Het is dus niet bekend of die al dan niet beperkt zou blijven tot het oosten van het land. «Rusland is niet van plan Oekraïense gebieden te bezetten, maar steunt het zelfbeschikkingsrecht van de Oekraïense volkeren, aldus Poetin donderdag. «We gaan niemand iets opdringen.»

Russische separatisten nemen steden in oosten in

De Russische separatisten in het oosten van Oekraïne hebben naar eigen zeggen de controle overgenomen van twee kleine steden. Het gaat om Stanyztsia Loehanska en Shchastia. De troepen hebben vervolgens de rivier Siverskyj Donez overgestoken, die tot voor kort de frontlinie vormde.

Bij de Russische bombardementen zijn minstens zeven mensen gedood en zeker negen mensen gewond geraakt, zeggen de autoriteiten in Kiev volgens persagentschap Reuters. Het is de eerste bevestiging dat er doden zijn gevallen. CNN meldde eerder op basis van een bron bij het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken dat er honderden slachtoffers zijn gevallen.

Oekraïne haalt Russische vliegtuigen neer

De autoriteiten in Kiev bevestigen eveneens de opmars van de pro-Russische troepen naar het door de Oekraïense regeringstroepen gecontroleerde gebied. Het Oekraïnese leger heeft naar eigen zeggen vijf Russische vliegtuigen en een helikopter neergeschoten.

Rusland ontkent dan weer dat een Russisch vliegtuig werd neergehaald boven Oekraïne. «De informatie van de buitenlandse media dat een vliegtuig werd neergeschoten boven Oekraïne komt niet overeen met de werkelijkheid», aldus het ministerie van Defensie.

Harde taal van Poetin

In zijn toespraak zei Poetin voorts dat «de omstandigheden een doortastend optreden van Rusland vereisen». De president riep de Oekraïense soldaten op «om de wapens neer te leggen» en stelde dat de operatie van Rusland een daad van «zelfverdediging is tegen degenen die Oekraïne gegijzeld houden». Tegen degenen die zich bemoeien met de Russische operatie in Oekraïne zullen vergeldingsmaatregelen genomen worden, zei hij waarschuwend. Het regime in Kiev zal de volledige verantwoordelijkheid dragen voor een eventueel bloedvergieten, aldus nog Poetin.

