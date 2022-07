Rusland trekt zich terug uit Slangeneiland: «Teken van goodwill»

Het Russische leger trekt zich terug van Slangeneiland, een eilandje voor de kust van de Oekraïense havenstad Odessa dat strategisch belangrijk is voor de controle van het westelijke deel van de Zwarte Zee. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie donderdag aangekondigd.

Het eilandje, niet meer dan een rots van ongeveer twee voetbalvelden groot, kwam bij het begin van het Russische offensief in Oekraïne in handen van de Russen. Dat moment ging de geschiedenis in omdat de 13 aanwezige Oekraïense militairen zich weigerden over te geven toen de bemanning van het Russische oorlogsschip Moskva dat eiste. De voorbije weken voerden de Oekraïners hevige bombardementen uit om de controle te heroveren.

Export van Oekraïens graan

Moskou zegt dat de terugtrekking een teken van «goodwill» is. De export van Oekraïens graan moet daardoor makkelijker worden, luidt het. «Rusland verzet zich niet tegen de inspanningen van de Verenigde Naties om een humanitaire corridor in te stellen waardoor de uitvoer van graan vanuit Oekraïne mogelijk wordt», aldus Igor Konasjenkov, de woordvoerder van het ministerie van Defensie. «Door deze beslissing zal Kiev geen speculaties meer kunnen maken over een op handen zijnde voedselcrisis door te zeggen dat het onmogelijk is om graan te exporteren vanwege de totale controle die Rusland uitoefent op het noordwesten van de Zwarte Zee», stelde Konasjenkov nog.

