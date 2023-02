Persoon overleden in kraakpand in Paleizenstraat: ontruiming gaat van start

De hulpdiensten hebben een overleden persoon aangetroffen in het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek. Dat bevestigt het Brussels parket woensdag. De lijkschouwer heeft omstreeks 8.45 uur een lichaam naar buiten gebracht. De definitieve ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek is intussen in gang gezet, maar loopt moeizaam.

Over de exacte omstandigheden van het overlijden kan het Brussels parket nog geen informatie geven. De vaststellingen zijn nog maar net gedaan. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) reageert via Twitter op het overlijden. «Verschrikkelijk dat er iemand is overleden in het kraakpand in de Paleizenstraat. Mijn medeleven aan de naasten. Ik volg de zaak op de voet om de volledige toedracht te kennen. We zijn in contact met Brusselse autoriteiten en politie», schrijft de Moor.

Foto Belga

Ontruiming

De geplande ontruiming van de Paleizenstraat verloopt intussen moeizaam. Woensdagochtend omstreeks 7 uur moest de brandweer ook al tussenkomen toen twee dekens brand hadden gevat. Door de rookontwikkeling stond het overgrote deel van de bewoners al vroeg buiten op straat. Tientallen mensen werden hogerop in de Paleizenstraat achter hekken geplaatst. Toen er gevraagd werd of enkele personen hun achtergebleven bagage nog uit het gebouw wilden halen, ontstond er even chaos. De grote groep asielzoekers stormden naar beneden, richting de ingang van het kraakpand. Daar zijn ze nu opnieuw achter hekken geplaatst.

Foto Belga

De bedoeling is dat het gebouw vandaag helemaal ontruimd wordt. Het is onduidelijk of de overgebleven asielzoekers, en met name degenen die als bewoner van het kraakpand een blauw bandje gekregen hebben, nog geholpen worden en ergens anders onderdak krijgen vandaag.

