Oekraïne hoopt graanexport op te starten ondanks raketaanval

Oekraïne verwacht de graanexport deze week te hervatten. Sinds het begin van de Russische invasie lag die export stil, maar vorige week bereikten Rusland en Oekraïne daarover een akkoord. Het bombardement op de havenstad Odessa zal daar volgens Rusland niks aan veranderen. Het land vraagt nu wel steun aan de Verenigde Naties om een deel van de sancties van westerse landen weg te werken.

«We verwachten dat het akkoord de komende dagen in werking treedt en we bereiden ons voor om deze week te beginnen», zei de Oekraïense minister van Infrastructuur Oleksandr Koebrakov op een persconferentie. Hij ziet eventuele raketaanvallen nog steeds als grootste hinderpaal voor het hervatten van de export.

GEWONDEN DOOR AANVAL

De Oekraïense minister verwees daarbij naar een Russische raketaanval die zaterdag roet in het eten van de overeenkomst dreigde te gooien. De raketten raakten de haven van Odessa zaterdag kort nadat Rusland en Oekraïne tot een overeenkomst waren gekomen met Turkije en de Verenigde Naties om de uitvoer via de Zwarte Zee te hervatten. Via die haven zou nu 20 tot 25 miljoen ton geblokkeerd graan kunnen vertrekken. Volgens Oekraïne is de infrastructuur van de haven beschadigd en zijn er gewonden gevallen door de aanval.

Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov pareerde de kritiek daarover en vertelde dat het leger enkel militaire doelen wilde raken. De actie was «op geen enkele manier verbonden» met de infrastructuur die wordt gebruikt voor de export van graan. «Dit moet en zal geen invloed hebben op de uitvarende schepen», klonk het.

HINDERPAAL

Na de graandeal wil Rusland de steun van de Verenigde Naties inroepen om een deel van de sancties van de westerse landen weg te werken. Volgens Moskou staat in het akkoord onder meer dat de VN zich zullen inzetten voor het versoepelen van sancties die indirect de export van graan en meststoffen uit Rusland belemmeren.

Onder meer de beperkingen voor de internationale scheepvaart en op de verwerking van betalingen zouden een hinderpaal vormen. «De Verenigde Naties moeten hun deel van de overeenkomst nakomen», klonk het bij Peskov. De wereldwijde organisatie deelde vrijdag wel mee dat het akkoord gebaseerd is op het principe dat «maatregelen die aan de Russische federatie werden opgelegd niet van toepassing zijn op deze producten».

