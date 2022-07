Nieuwste coronavariant BA.5 kan «vreemd» nachtelijk symptoom veroorzaken, zegt professor

De nieuwste coronavariant omikron-BA.5 is momenteel dominant in ons land. De belangrijkste symptomen van de iets mildere variant zijn vermoeidheid, keelpijn, hoesten, hoofdpijn en soms koorts, maar in het Verenigd Koninkrijk maken ze ook gewag van een ander, ietwat ongewoon symptoom.

Volgens de meest recente cijfers was BA.5 de afgelopen weken goed voor ongeveer 80 procent van de positieve tests in België. Wie vandaag corona krijgt, heeft dus een grote kans om besmet te zijn met die nieuwste variant. En indien je een van die ongelukkigen bent, heb je misschien gemerkt dat je naast de ‘gebruikelijke’ coronasymptomen ook last hebt van een voordien onbekend symptoom: nachtelijk zweten.

Luke O’Neill, professor biochemie aan het Trinity College Dublin, berichtte over het nieuwe symptoon aan het Ierse radiostation Newstalk. Hij legt uit dat nieuwe ziekteverschijnselen ontstaan door de genetische variatie in het coronavirus, maar ook door de veranderende respons van ons immuunsysteem op een infectie. «De ziekte wordt een beetje anders omdat het virus is veranderd. Je bouwt enige immuniteit op», aldus O’Neill. «En die combinatie van je immuunsysteem en het wat veranderde virus, kan aanleiding geven tot een iets andere ziekte – met vreemd genoeg – nachtelijk zweten als een kenmerk.»

Lees ook

Studie: je kan corona krijgen van je kat



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/algemeen/nieuwste-coronavariant-ba5-kan-vreemd-nachtelijk-symptoom-veroorzaken-zegt-professor