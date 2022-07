Minstens zes doden bij schietpartij tijdens 4 juli-parade in Chicago, verdachte opgepakt

De politie heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij die maandag in Highland Park, een buitenwijk van de Amerikaanse stad Chicago, aan minstens zes mensen het leven heeft gekost. Dat melden Amerikaanse media. Er vielen ook 31 gewonden.

Volgens de nieuwszender CNN had een agent de vermoedelijke schutter opgemerkt tijdens een verkeerscontrole in het noorden van Chicago. De verdachte sloeg op de vlucht, maar hij kon na een korte achtervolging worden ingerekend in Lake Forest. De arrestatie zelf verliep «zonder incidenten», meldt de Amerikaanse zender nog.

De verdachte was eerder al geïdentificeerd als een 22-jarige blanke man, Robert E. Crimo III. De politie had een grootschalige klopjacht opgezet, waarvoor honderden agenten werden ingezet.

6 doden, 31 gewonden

De man zou in Highland Park het vuur hebben geopend tijdens een parade die georganiseerd werd naar aanleiding van Onafhankelijkheidsdag. Zeker zes personen zijn om het leven gekomen en 31 mensen raakten gewond.

31 mensen zijn opgenomen in twee lokale ziekenhuizen, de overgrote meerderheid van hen vanwege schotwonden, zegt een woordvoerder van de ziekenhuiskoepel. Er raakten ook mensen gewond in de chaos na de schietpartij.

Rapper

Volgens een woordvoerder van de politie zou de verdachte vanop een dak lukraak op de menigte hebben geschoten. Over zijn motief bestaat nog geen duidelijkheid.

Verschillende media melden dat Crimo een YouTubekanaal had met gewelddadige video’s. Hij noemde zichzelf ‘Awake The Rapper’. De video’s zijn intussen offline gehaald.

Schietpartijen

De schietpartij komt er terwijl veel Amerikanen andere recente bloedbaden in de Verenigde Staten nog vers in het geheugen hebben, zoals de massamoord op 24 mei waarbij negentien schoolkinderen en twee leraren omkwamen op een basisschool in Uvalde, Texas, en de aanval van 14 mei waarbij tien mensen stierven in een supermarkt in Buffalo, New York.

Volgens de website Gun Violence Archive, vielen in de Verenigde Staten sinds begin dit jaar al 22.000 doden door vuurwapengeweld. In die cijfers zijn ook de zelfmoorden meegeteld.

