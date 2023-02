Een Amerikaanse man leed al even aan prostaatkanker toen hij plots met een Iers accent begon te praten. Hij was nooit eerder in Ierland geweest en heeft geen connectie met het land.

De man leidt aan het ‘Buitenlandsaccentsyndroom’, een zeldzame aandoening waardoor iemand schijnbaar uit het niets met een vreemd accent praat. Nog zeldzamer is het dat de trigger van dit syndroom kanker is. Het zou volgens het medische team dat de man verzorgde de eerste keer ooit zijn dat prostaatkanker de oorzaak is van deze aandoening.

Extreem zeldzaam

Er zijn slechts een honderdtal gekende gevallen van het buitenlandsaccentsyndroom. Meestal is dit het resultaat van trauma aan het hoofd. De man in kwestie vertelde de dokters nochtans geen hoofdletsels opgelopen te hebben. Wat het plotse Ierse accent van de patiënt nog mysterieuzer maakt.

Hardnekkig

“Zijn accent was oncontroleerbaar, aanwezig in alle settings en werd geleidelijk aan hardnekkig”, zei het medische team over het fenomeen. Drie maanden later, terwijl hij onder behandeling was van zijn kanker, sprak de patiënt nog steeds met een Iers accent. Bovendien had hij buik- en beenpijn gekregen. Toen het team hem scande, ontdekten ze dat de kanker was uitgezaaid naar zijn lever en botten. De kanker verspreidde zich verder naar zijn hersenen. De man is ondertussen jammer genoeg gestorven. Hij sprak volgens het team tot het allerlaatste moment met een Iers accent.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bizar/man-leidt-aan-zeldzame-complicatie-van-prostaatkanker