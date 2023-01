Op een video van politica Lise Vandecasteele (PVDA) is te zien hoe haar collega Jean-Jacques De Gucht zijn betoog onderbreekt om een opmerking te maken over een huilende baby in het parlement. De huilende baby was daar als onderdeel van een protest waarbij ouders met hun jonge kinderen naar het parlement komen om de schrijnende staat van de Vlaamse kinderopvang aan te kaarten.

De Gucht trekt plots een grimas tijdens zijn toespraak in het Vlaams parlement wanneer hij een baby hoort krijsen. Voorzitter van het parlement Liesbeth Homans (N-VA) maant hem aan verder te gaan, waarop De gucht reageert met «Ik vind het bijzonder raar dat je als ouder je kind meeneemt naar het Vlaams parlement.»

De reactie van De Gucht werd door de partijen aan de rechtse kant van het spectrum op applaus onthaald. Maar er kwam ook veel commentaar op de «toondove» opmerking. Zo verwijt Lise Vandecasteele hem zijn verantwoordelijkheden niet op te nemen: «In plaats van met oplossingen voor de crisis in de kinderopvang te komen, krijgen ouders verwijten naar hun hoofd. We zouden onze kinderen graag naar de opvang sturen, maar die is helaas gesloten vandaag.»

Er zijn ook grappige reacties op de situatie zoals de tweet hieronder.

Geen probleem met het meenemen van kinderen naar parlement. Ze er achterlaten en ze tot op heden niet ophalen zoals Karel deed in 2009 vind ik er dan weer wel wat over. — JeroenSchoenm (@JeroenSchoenm) January 18, 2023





De tweet verwijst naar Jean-Jacques De Gucht die door zijn vader Karel De Gucht, ook Open Vld- politicus, in het parlement zou zijn achtergelaten.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/nieuws/jean-jacques-de-gucht-open-vld-maakt-zich-niet-populair-met-reactie-op-huilende-baby