Het was geen witte maar een behoorlijk warme en natte kerst, en ook het nieuwe jaar zal zonder dikke trui en met de regenjas worden ingezet. Weerman Frank Duboccage verwacht zelfs dat het kwik op oudejaarsdag tot 16 graden zou kunnen stijgen. Dat zou een nieuw record betekenen.

Vandaag en morgen is het nog iets kouder, met vandaag maxima tussen 3 en 8 graden en morgen tussen 5 en 10 graden. Die temperaturen zijn erg normaal voor de tijd van het jaar. Morgen haal je je paraplu best weer boven, want er worden buien verwacht.

Na woensdag worden de temperaturen echter iets minder normaal voor eind december: gradueel gaat het kwik de hoogte in, en op oudjaar zou het wel 16 graden kunnen worden. Dat is erg ongewoon, zegt weerman Frank Duboccage aan HLN. «14 graden kan het wel worden in deze periode, maar 15 of 16 graden is echt heel uitzonderlijk.»

«In 2021 haalden we nog 14 graden op oudejaar», gaat hij verder. «Als we daar boven gaan, hebben we sowieso een dagrecord.»

Wel regen

Een aanhoudend warme stroming uit het zuiden is de oorzaak van het uitzonderlijk warme weer. «Als je één dag een zuid-zuidweststroming hebt, zal je niet aan 16 graden komen. Maar als je dat een paar dagen na elkaar hebt, zie je de warmte gestaag naar het noorden trekken en tot bij ons komen», aldus Duboccage. Die stroming zal je overigens ook op een andere manier gewaarworden, want het KMI voorspelt een duidelijk voelbare zuidwestenwind.

Dat het warm wordt, betekent echter niet dat het ook droog blijft. Volgens de voorspellingen van het KMI wordt zaterdag een zwaarbewolkte dag met perioden van regen. Wie z’n nieuwjaarsfeestje buiten wil doen, voorziet dus beter wel een partytent. Ook op Nieuwjaar zelf blijft het overigens zacht, met temperaturen tot 12 graden. Ook de regen is op de eerste dag van 2023 weer van de partij.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/algemeen/jaareinde-wordt-uitzonderlijk-zacht-met-kans-op-nieuw-dagrecord