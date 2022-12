Hopen op beterschap: alles of niets in slotwedstrijd tegen onvoorspelbare Kroaten

Na enkele turbulente dagen staan de Rode Duivels vandaag voor hun alles-of-nietswedstrijd tegen Kroatië, op de slotspeeldag in groep F op het WK in Qatar.

De tweede ronde of het einde van een cyclus, de belangen zijn groot in het Ahmed bin Ali-stadion. «Do or die», zo omschreef bondscoach Roberto Martinez het duel eerder al. «We hebben niets meer te verliezen, enkel nog te winnen, en misschien kan dat bevrijdend werken voor mijn spelersgroep.» Het geeft maar aan dat het een duel met het mes op de keel wordt tegen de vicewereldkampioen, die evenwel niet meer op het niveau van vier jaar geleden zit. Na de 1-0 zege tegen Canada en de pijnlijke 0-2 nederlaag tegen Marokko hebben de Duivels een zege nodig om de poorten van de achtste finales nog open te beuken, bij een gelijkspel rest er slechts een waterkans. Dat alles zal moeten gebeuren tegen een Kroatië dat eveneens niet op een gelijkspel zal mikken, want bij een eventueel laat tegendoelpunt en een nederlaag zouden ze weleens uitgeschakeld kunnen zijn.

Duel op middenveld

De verwachting is dan ook dat Kroatië de Duivels gecontroleerd zal proberen op te vangen, om vervolgens te mikken op de tegenaanval. De sleutel voor het duel ligt op het middenveld, met daarin het trio Luka Modric, Marcelo Brozovic en Mateo Kovacic. Als zij niet aan voetballen toekomen, heeft de ploeg het moeilijk. Zo deed Marokko het ook op de openingsspeeldag. Zij hielden de Kroaten toen op een scoreloos gelijkspel. Tegen Canada werd er vervolgens wel vlot met 4-1 gewonnen, nadat ze nochtans op een 0-1 achterstand waren gekomen. Aanvaller Andrej Kramaric, onzichtbaar in het eerste duel, ontbond toen zijn Duivels met twee treffers.

De zwakte van het elftal ligt achterin en dan vooral op de flanken. Daar staan Borna Sosa (links) en Josip Juranovic (rechts). Bondscoach Zlatko Dalic laat zijn elftal in een soepele 4-3-3 spelen, die nogal snel terugplooit. Tegen Kroatië stond dirigent-Modric slechts enkele meters hoger dan zijn verdediging.

Opstelling

Na het geschuif tegen Marokko, wordt voor het cruciale duel tegen Kroatië opnieuw de defensie van de openingswedstrijd tegen Canada verwacht, met daarin Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Leander Dendoncker. Thibaut Courtois staat voor de honderdste keer tussen de palen bij de nationale elf.

Op het middenveld wordt Kevin De Bruyne mogelijk een rij achteruit geschoven, om naast Axel Witsel post te vatten. Op de wingbacks lijken Timothy Castagne (rechts) en Yannick Carrasco (links) de belangrijkste kanshebbers. Met Carrasco wordt er meer snelheid in het elftal gebracht, KDB zou op de 8 makkelijker in zijn spel moeten kunnen komen. Op die positie is hij de vervanger van de geschorste Amadou Onana. Voorin start Romelu Lukaku in de basis, in de pockets is Eden Hazard een certitude, Leandro Trossard mag ook dromen van een basisplaats. De snelheid van Jérémy Doku kan ook een optie zijn.

Het wordt het negende duel tussen de Duivels en de Balkanboys, die onlangs in de Nations League nog uitstekende resultaten neerzetten tegen Frankrijk. Van de vorige acht confrontaties konden de Belgen er amper drie winnen, waaronder de laatste twee duels. Vorig jaar werd in Brussel de laatste oefeninterland voor het EK met het kleinst verschil gewonnen. Doelpunt: Romelu Lukaku. Ook deze keer rust de hoop van het land op zijn schouders. In 2013 werd de WK-kwalificatie afgedwongen in Zagreb. Eindstand: 1-2, twee treffers van Lukaku. Drie keer ging de zege naar Kroatië, voor het laatste in 2010.

Hoop doet leven

De Rode Duivels leven op hoop in Qatar. Hoop op eendracht in de groep, hoop op plotse beterschap in de slotmatch. Het zal nodig zijn. Het scenario waarin de slotwedstrijd met het mes op de keel gespeeld moest worden, moest te allen tijde vermeden worden, zo werd voor het toernooi gesteld. Het loopt echter niet zoals het hoort bij de Duivels, die na de pijnlijke 0-2 nederlaag tegen Marokko met de uitschakeling flirten. Wat de laatste dans van een gouden generatie moest worden, dreigt te eindigen in een zwanenzang.

Tegen de vicewereldkampioen Kroatië zullen de violen gelijkgestemd moeten worden, anders is de vroegtijdige uitschakeling een feit na een decennium hoogconjunctuur, met daarin drie kwartfinales (WK 2014, EK 2016 en EURO 2020), een derde plaats (WK 2018) en een vierde stek op de Nations League van vorig jaar. Op een groot toernooi is het van EURO 2000 geleden dat de Duivels er nog eens in de groepsfase uitgingen, op een WK is dat zelfs van in 1998 geleden. Tussen 2002 en 2014 wisten de Belgen zich in de donkere dagen van het Belgische voetbal niet te plaatsen voor de eindronde van een groot toernooi.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/algemeen/hopen-op-beterschap-alles-niets-slotwedstrijd-tegen-onvoorspelbare-kroaten