Test Aankoop heeft 64 kant-en-klare groentepapjes voor baby’s onderzocht. Geen enkel potje bevat alle voedingsstoffen die een baby tussen 6 en 12 maanden nodig heeft, besluit de consumentenorganisatie. Test Aankoop heeft de FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) hierover ingelicht.

Vooral toegevoegde vetstoffen zijn veel te weinig aanwezig, geen enkel potje komt zelfs maar in de buurt van de vooropgestelde 10 gram. Om te kunnen groeien, heeft een baby’tje wel voldoende vetstoffen nodig.

Test Aankoop ontdekte ook dat de helft van alle potjes uit de test meer dan 5 gram eiwitten bevat. Hoewel er geen wettelijk maximum is, bevat een groentepapje toch best niet te veel eiwitten omdat baby’s vaak heel wat melk drinken, wat ook een belangrijk bron van eiwitten is. Meer eiwitten nemen dan nodig kan de nieren overbelasten en kan leiden tot obesitas op latere leeftijd.

«Niet tolereren»

Ook het omgekeerde doet zich voor. «Jammer genoeg moeten we vaststellen dat 5 kant-en-klare groentepapjes minder eiwitten bevatten dan wettelijk vereist is», zegt Laura Clays, woordvoerder van Test Aankoop. «Dit mogen we absoluut niet tolereren, zeker omdat het gaat om voeding voor onze allerkleinsten. Tekorten tijdens de eerste levensmaanden kunnen leiden tot problemen in de ontwikkeling van het kind. Daarom hebben we de FOD Volksgezondheid en het FAVV hiervan op de hoogte gebracht.»

«Wat we aanraden is om zelf zoveel als mogelijk achter de kookpotten te staan. Wanneer dat niet mogelijk is, kan je af en toe wel een kant-en-klaar potje gebruiken. In dat geval bestudeer je best de ingrediëntenlijst om na te gaan of alle ingrediënten aangepast zijn aan de leeftijd van je kindje. En voeg ook altijd wat olie toe», zegt de organisatie.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/algemeen/geen-enkel-potje-babyvoeding-voldoet-aan-alle-eisen-zegt-test-aankoop-mogen-we-niet-tolereren