Een aardappel of UFO? Japanse stad in de ban van ‘mysterieuze’ ijzeren bal

Momenteel voert de politie van het Japanse kuststadje Hamamatsu onderzoek naar een grote, metalen bal. Het mysterieuze voorwerp is daar enkele dagen geleden op het strand aangespoeld. Tot nu toe lijkt niemand met zekerheid te weten wat het precies is en waar het vandaan komt.

De Japanse autoriteiten hadden al snel een veiligheidszone van 200 meter afgebakend. Hierdoor konden de experts het object grondig onderzoeken. Uit hun röntgenonderzoek bleek dat de bal vanbinnen hol is. De onderzoekers sluiten daarom uit dat het om een explosief gaat. Er rest nu alleen nog maar de vraag wat die ijzeren bal dan wél is….

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat — but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023