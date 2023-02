Dollekoeienziekte voor het eerst in 12 jaar weer aangetroffen in Nederland

Op een boerderij in Nederland is bij een dode koe de dollekoeienziekte aangetroffen, meldt het Nederlandse ministerie van Landbouw. Het is nog niet bekend om welke variant van de ziekte het gaat en het ministerie wil ook niet zeggen waar de boerderij gelegen is.

De boerderij in kwestie is na de vondst door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geblokkeerd.

Mensen die besmet vlees eten, kunnen daardoor de ziekte van Creutzfeld-Jakob krijgen. Door die ziekte sterven hersencellen in hoog tempo af. In 2011 werd voor het laatst de zogeheten ‘atypische variant’ aangetroffen in Nederland, die spontaan kan ontstaan door ouderdom van koeien. De ’klassieke’ variant ontstaat door besmet voer. Sinds 1997 zijn daar 88 gevallen van aangetroffen in Nederland.

