Dit verandert er op 1 april

Ook in april staat opnieuw heel wat nieuws op de planning. Zo verlaagt de btw op gas, zonnepanelen en warmtepompen en stijgen de minimumlonen. Een ritje met De Lijn wordt dan weer duurder. Dit zijn alle veranderingen op een rijtje.

Btw op gas naar 6 procent

Vanaf 1 april zal tijdelijk een verlaagd btw-tarief van 6 in plaats van 21% gelden op gas. Op de voorschotfacturen zal de korting mogelijk nog niet meteen te zien zijn, maar later verrekend worden. De federale regering had al een btw-verlaging ingevoerd op elektriciteit vanaf 1 maart. De verlaging geldt zowel op gas als op elektriciteit minstens tot 30 september. De regering nam de maatregel omdat de energieprijzen fors gestegen zijn.

Er worden vanaf 1 april ook nieuwe sociale tarieven toegepast, die gelden tot eind juni. De tarieven stijgen, maar de lagere btw maakt dat de eindprijs inclusief btw lager uitkomt dan in het vorige kwartaal. Voor elektriciteit bedraagt het nieuwe enkelvoudig tarief 22,907 eurocent per kWh, in plaats van 24,236 eurocent per kWh. Voor aardgas bedraagt het nieuwe sociaal tarief 2,846 eurocent per kWh. Vorig kwartaal was dat 2,961 eurocent.

Verlaagd btw-tarief voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers

Er geldt vanaf april steeds een btw-tarief van 6 % bij de aankoop en installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers, ook bij nieuwe en jonge woningen.

Het verlaagde btw-tarief bestaat al voor woningen ouder dan 10 jaar, maar het wordt tot eind december 2023 uitgebreid naar woningen jonger dan 10 jaar, inclusief nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na afbraak.

Enkele rit met De Lijn wordt kwart duurder

Het goedkoopste ticket om een enkele rit te maken met De Lijn, wordt vanaf 1 april 25 procent duurder. Het m-ticket gaat van 2 naar 2,5 euro. Het m-ticket in de app van De Lijn krijgt dus dezelfde prijs als het sms-ticket en het traditionele biljet op een kaart.

Voor het overige veranderen de prijzen van de vervoersbewijzen maar beperkt. Zo zullen de tienrittenkaarten – in de app en op een kaart – vanaf 1 april 17 euro in plaats van 16 euro kosten, en gaan de prijzen voor sommige Omnipas-abonnementen voor 25- tot 64-jarigen licht omhoog. De tarieven van de sociale abonnementen en de abonnementen voor jongeren en senioren blijven ongewijzigd.

Vliegtaks treedt in werking

De «taks op de inscheping van een luchtvaartuig», beter bekend als de vliegtaks, geldt vanaf 1 april. Voor elke passagier die vanop Belgische bodem vertrekt met een «luchtvaartuig» (passagiersvliegtuig, privévliegtuig, helikopter …), zal de luchtvaartmaatschappij een belasting moeten betalen.

De taks bedraagt 10 euro per passagier (vanaf 2 jaar) voor korteafstandsvluchten. Dat zijn vluchten naar bestemmingen die in vogelvlucht op maximaal 500 kilometer afstand liggen (gemeten vanaf Brussels Airport). Voor middellangeafstandsvluchten zal de taks 2 euro per passagier bedragen, voor langeafstandsvluchten 4 euro.

Minimumloon stijgt tot meer dan 1.800 euro bruto

Het minimumloon bedraagt vanaf april 1.806,16 euro bruto per maand. Dat is het gevolg van het sociaal akkoord dat vakbonden en werkgevers binnen de Groep van 10 vorig jaar in juni afklopten.

Een van de afspraken in dat akkoord was de verhoging van het zogenaamde gewaarborgd gemiddeld mininummaandinkomen (GGMMI) in verschillende fases. De eerste stap is voor april.

In april 2024 en 2026 komt er telkens nog eens 35 euro bruto bij. En in april 2028 is een vierde verhoging van het minimumloon mogelijk.

Affiches met gemiddelde brandstofkost per 100 kilometer aan tankstations

Pomphouders die in hun tankstation drie of meer brandstoftypes aanbieden, moeten vanaf 1 april een affiche ophangen met de gemiddelde kost per 100 kilometer voor elk brandstoftype.

De Europese Unie wil auto’s die rijden op alternatieve brandstoffen een duwtje in de rug geven en consumenten helpen bij de keuze van een wagen. Bij de aankoop van een wagen is niet enkel de prijs van belang, maar ook de kost van de brandstof.

Ambtenaren zien loon tweede keer dit jaar met 2 procent stijgen

De weddes in de openbare sector worden in april met 2 procent verhoogd. Dat is het gevolg van de overschrijding in februari van de spilindex.

BNP Paribas Fortis voert nulrente in voor spaargeld boven 250.000 euro

BNP Paribas Fortis beperkt vanaf 1 april het toegelaten maximumbedrag op een gereglementeerde spaarrekening tot 250.000 euro. Boven dat bedrag zal geen rente meer worden gegeven.

Concreet zullen bedragen boven de 250.000 euro op een spaarrekening ter beschikking worden gesteld op een depositorekening, die een rentevoet van 0 % kent. BNP Paribas Fortis zal ook geen getrouwheidspremie uitkeren voor het bedrag boven de 250.000 euro dat wordt overgeheveld naar een andere rekening. Bij wijze van vergoeding zal wel een financiële compensatie worden betaald. Daar moet wel 30 % roerende voorheffing op worden betaald.

Fonds voor sanering na lekkende stookolietank operationeel

Het stookoliefonds Promaz, dat zal instaan voor de sanering van vervuilde gronden door lekkende stookolietanks bij particulieren, is vanaf 1 april volledig operationeel.

«Elke eigenaar of eindgebruiker van wie de stookolietank of de leiding ervan een lekprobleem heeft, of heeft gehad, en dat een aantoonbare bodemverontreiniging veroorzaakt(e)», kan een beroep doen op Promaz, zo staat op de website van het stookoliefonds. Dat zal de betrokkene «ontzorgen en financieel ondersteunen bij de bodemsanering».

Naar schatting telt Vlaanderen tussen 6.000 en 9.500 particuliere lekkende stookolietanks. Mensen met zo’n tank hebben drie jaar de tijd om een aanvraag tot vergoeding in te dienen. Gedupeerden die al een sanering hebben laten uitvoeren en zelf bekostigd, kunnen een aanvraag doen tot terugvordering.

