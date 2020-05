In de afgelopen 24 uur werden 43 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal opnames duikt daarmee voor het eerst sinds twee maanden onder de 50. Dat blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano.

Gisteren stierven 65 mensen aan het coronavirus. Dat zijn er 3 meer dan gisteren (62). Van die 65 overleden 34 mensen in het ziekenhuis en 31 in een woonzorgcentrum. De totale dodentol ligt nu op 8.761.

Minder dan 50 opnames

We zien een verdere daling van het aantal ziekenhuisopnames. Gisteren werden 43 patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen en 35 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. Het aantal opnames zakt daarmee onder de 50, wat een zeer positieve evolutie is. In het totaal liggen er momenteel 2.230 in het ziekenhuis. 465 mensen liggen op intensieve (-13), onder wie 282 beademd worden (-17).

Er werden tevens 330 nieuwe gevallen gerapporteerd. Dat zijn er 38 minder dan de dag voordien. In het totaal werden 53.779 mensen besmet met het coronavirus.

