Wie de nobele taak krijgt om de relatiegeschenken voor het komende event uit te zoeken, zit vaak in een lastig parket. Je wilt graag origineel zijn, maar ook zorgen dat het geschenk voor zoveel mogelijk mensen geschikt is. En je wilt vooral niet dat de meeste relatiegeschenken achterblijven op tafels en onder stoelen, of hun weg richting de prullenbak vinden. Een goed business geschenk is praktisch – al is het in een kleine manier – en gaat lang mee. Waar moet je dan aan denken?

Inspiratie: praktische cadeaus voor relaties

Bedrukte aanstekers

Waar is een aansteker als je ‘m nodig hebt? Precies: je zult altijd net zien dat je er geen op zak hebt, of hij weer verdwenen is uit het keukenkastje. Laat een boel aanstekers bedrukken en help je klanten wanneer ze zonder komen te zitten. Van aanstekers heb je lang plezier. Ga voor een kleine variant, of een luxe navulbare aansteker voor thuis. Voor jou is het voordeel dat je ze in bulk kunt bestellen en goedkoop kunt laten bedrukken. Zo kunnen al je relaties een kleine reminder aan jou in hun broekzak meedragen.

Thermosbekers en mokken

On the go of op kantoor: het is altijd lekker als je een stevig bakkie koffie of thee kunt doen in een lekker grote mok of beter. Een van de meest geliefde cadeaus om te krijgen van zakenrelaties is dan ook een bedrukte thermosbeker of mooie mok. Zeker voor in de bedrijfskantine, is het leuk als jouw bedrijf vertegenwoordigd is in het mokken-assortiment. En wie zegt er nou ‘nee’ tegen een kwalitatieve thermosbeker?

Powerbanks

Een relatiegeschenk waar je energie van krijgt (en geeft!). Powerbanks winnen de afgelopen jaren enorm aan populariteit als relatiegeschenken. En dat is niet gek: we worden immers allemaal gek van hoe snel onze telefoons zonder batterij komen te zitten. Met een powerbank los je het probleem van nooit een stopcontact in de buurt hebben op. Je laadt je telefoon op waar je ook bent, zodat je nog uren door kunt. Er bestaan ook speciale carchargers, om je telefoon ook in de auto makkelijk op te laden. De powerbanks zijn beschikbaar in diverse klassen, wat betreft prijs, hoe krachtig ze zijn en hun design. Zo kun je ervoor kiezen om je powerbank te laten bedrukken met je bedrijfslogo, zodat je klanten altijd een krachtige herinnering aan je hebben. Compact, draadloos, hout of bedrukt met een afbeelding. De keuze is reuze!

Duurzame winkeltassen

Laten we eerlijk zijn: de meeste volwassenen zitten er niet op te wachten om met zo’n nylon rugtasje met dunne touwtjes naar huis te gaan. Die tasjes verdwijnen vaak in een nog grotere tas met tassen, om vervolgens zelden of nooit meer het daglicht te zien. En daar heb jij dan geld aan uitgegeven, en het zelfs nog extra laten bedrukken. Zonde! Gelukkig zijn er talloze andere tassen waar je je relaties wél blij mee maakt. Kies bijvoorbeeld voor katoenen of kunststoffen tassen die wel tegen een stootje kunnen, en er ook nog eens mooi uitzien. Laat ze bedrukken met je bedrijfslogo en wie weet kom je ze tijdens het boodschappen doen nog eens tegen.

Kies voor relatiegeschenken die lang mee gaan

Wie duurzame relaties met klanten en partners wil opbouwen, denkt vooruit. Een relatiegeschenk dat een tijd mee gaat en net zo nuttig is als jouw eigen product of dienst, past daarbij. Wat was een relatiegeschenk dat jij ooit kreeg en nog steeds gebruikt?