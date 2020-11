Het jaar 2020 werd aangekondigd als het jaar van de rat. Volgens de Chinese folklore staat de rat gelijk aan charisma en intelligentie. Mooi, maar het werd toch meer het jaar van de vleermuis en de eenzaamheid. Volgend jaar belooft beter te worden. Volledig vrij zullen we nog niet zijn, maar daten zal allicht opnieuw lukken. Het is dan ook tijd om de drie leukste liefde- en datingtrends uit de doeken te doen.

Online dating apps blijven ongekend populair

In deze digitale tijden zijn datingapps niet meer weg te denken. En intussen wil zelfs Facebook dat je bij hen komt daten. Gek is dat eigenlijk niet. Facebook weet ongelofelijk veel over zijn gebruikers en met al die data kan het ook veel beter mensen met elkaar in verbinding brengen. Door de coronacrisis zijn we veel meer online gaan daten. Hoe strikter de coronamaatregelen werden, hoe populairder online dating apps werden. Bij datingapps als The Inner Circle waren er zelfs stijgingen van meer dan 100% merkbaar. Een kleine terugval is mogelijk, maar niemand verwacht dat we terugkeren naar de cijfers uit 2019.

Tarotkaarten voorspellen jouw kansen in de liefde

Tarotkaarten worden veelal gebruikt om de toekomst te voorspellen, maar volgens tarotisten is het ook mogelijk om zaken uit het onderbewustzijn naar boven te brengen en mensen inzicht te geven in hun emoties. De liefde is dan natuurlijk niet veraf. Er bestaan talloze leggingen. Met een tarot dagkaart ontdek je bijvoorbeeld wat je te wachten staat. De Aas van Pentakels vertelt je dan weer dat je een echte kans krijgt om een gelukkige en solide relatie aan te gaan. Dan weet je ook dat je die kans moet grijpen. Met keuzeleggingen ga je dan dieper graven.

In ieder geval zijn tarotkaarten hot. Er worden steeds meer cursussen gegeven en online blijft Astro TV gewoon heel populair. Het is ook een beetje uit het verdringhoekje van de samenleving verdwenen. Bekende Vlamingen als Guillaume Devos, die zelf ook zegt over een zesde zintuig te beschikken, maken het bespreekbaarder en dragen zo bij aan de populariteit van dergelijke voorspellingen. Er is geen reden om aan te nemen dat deze groei zich in 2021 niet verderzet.

Daten op anderhalve meter

In 2021 zal de coronacrisis nog niet van de baan zijn, maar we zullen langzaamaan toch iets meer mogen. De eerste vaccins zullen worden ingezet en de samenleving zal stap voor stap opener worden. Dat we opnieuw helemaal vrij zullen daten, is twijfelachtig. Toch heeft 2020 bewezen dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om online te daten in coronatijden.

En ook op anderhalve meter zijn er oplossingen denkbaar. Vele mensen vinden zo’n gedwongen afstand zelfs iets hebben. Bovendien is de druk om intiem te zijn minder groot. Elkaar een beetje aftasten en echt goed leren kennen heeft eigenlijk wel iets sexy. We zien dan ook geen redenen waarom we daten op anderhalve meter zouden opgeven. En in 2022 gooien we uiteraard gewoon alle remmen los.