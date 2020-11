Stress is in de oorsprong goed voor je. Dat komt omdat stress je helpt om scherp en alert te reageren. In noodsituaties is stress daardoor niet alleen een normale maar ook fijne reactie. Het probleem komt als je langdurige of kortdurende hevige stress ervaart. Dat is namelijk niet goed voor je gezondheid.

Er is dus gezonde en ongezonde stress. Gezonde stress heb je vast wel eens gehad; net voor of tijdens een examen, bij uitslagen of bij een sollicitatie. Je voelt het zelfs bij een spannende wedstrijd van je favoriete club. Ongezonde stress ontstaat als je lichaam geen of te weinig tijd krijgt om te herstellen. Dat kan doordat je een langere tijd achter elkaar last stress ervaart. Zoals misschien in deze tijd waarbij je angst hebt om ziek te worden of je baan te verliezen of omdat altijd met elkaar in huis bent.

Wat gebeurt er als je stress hebt?

Heb je te veel stress (gehad) dan geeft je lichaam je signalen. Dat kan een versnelde hartslag of snelle ademhaling zijn waardoor je een opgejaagd gevoel krijgt. Maar ook vermoeidheid en gebrek aan energie is zo’n signaal, net als veel of juist heel weinig eetlust. Of hoofdpijn en spierpijn. Ook zweten, slaapstoornissen, hoge bloeddruk en duizeligheid zijn symptomen dat het niet goed met je gaat. Heb je stress, dan is het goed om te weten dat eenvoudige dingen je stressniveau snel kunnen verlagen. Daarna kun je dan rustig kijken wat de oorzaak eigenlijk was. Want voorkomen is natuurlijk het beste.

Ga vaker wandelen

Even een ommetje maken is heel gezond voor je. Het wandelen en de buitenlucht zorgen ervoor dat je je hoofd leeg kunt maken en dat is weer belangrijk voor zowel je fysieke als mentale gezondheid. Hele lange wandelingen zijn niet nodig maar zorg wel dat jouw rondje minimaal 20 minuten duurt. Pas dan heeft het echt effect op je. Wist je trouwens dat van de ongeveer 86 miljard zenuwcellen in je hersenen driekwart betrokken is bij het bewegen. Jouw hersenen zijn dus druk aan het werk als je even gaat wandelen. Zelf merk je vooral dat je er rustiger en waarschijnlijk ook nog creatiever van wordt. Vergeet niet je telefoon op niet bereikbaar te zetten en te genieten van je omgeving tijdens het lopen.

Zeg vaker “ja” tegen seks

Seks is echt gezond voor je. Het helpt je dan ook om je stress niveau te laten dalen. Heb je geen relatie of heeft je partner niet altijd zin? Geen nood. Voor het verlagen van je stressniveau is zelfseks net zo effectief (sommige beweren dat het nog beter voor je is omdat je je dan niet druk maakt over wat je partner wil of denkt). Tijd dus voor het kopen van een vibrator of dildo. Wat je nodig hebt in de strijd tegen stress is een orgasme. Bij een orgasme komen diverse hormonen vrij zoals endorfine, oxytocine en dopamine. Endorfine en oxytocine werken heel kalmerend. Daardoor val ook gemakkelijker en in een diepere slaap waardoor je uitgerust wakker wordt. Zo heeft het dus een dubbel effect. En over dubbel effect gesproken… wil je toch liever samen genieten, dan is een strapless dildo natuurlijk ook een optie.

Eet asperges en vergeet de koffie

Heb jij in tijden van stress de neiging om naar snoep of koffie te grijpen. Niet doen. Snoep maar ook wit brood, alcohol en frisdranken zorgen er voor dat de aanmaak van cortisol (het stresshormoon) gestimuleerd wordt. En dat wil je dus niet. De cafeïne in je koffie doet dat ook. Beter drink je daarom even kamillethee, kruidenthee of sint-janskruid-thee. Zorg daarnaast er ook voor dat je voldoende vitamine c, magnesium, calcium en vitamine B binnen krijgt. Juist in periodes van stress, verbruikt je lichaam extra veel van deze vitaminen en mineralen.