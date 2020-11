Het coronavirus heeft naast ons hele leven ook ons koopgedrag als consument door elkaar geschud. Uit onderzoek blijkt dat online kopen enorm in de lift zit en vermoedelijk zal dat in de toekomst ook zo blijven. Heb jij als handelaar nog geen webshop of wil je een eigen onlinezaak opstarten? Metro helpt je op weg.

Maar liefst acht op de tien van de Belgen die online actief zijn, hebben in de afgelopen maanden ook online gekocht. Dat blijkt uit een grootschalige bevraging van handelsfederatie Comeos tijdens de eerste lockdown. Het is logisch dat e-commerce aan kracht wint in tijden waarin fysiek winkelen onmogelijk is, maar vele online shoppers hebben de smaak te pakken gekregen: zo’n 94% zegt ook in de toekomst meer online te willen winkelen. Voor bestaande handelaars zonder webshop is het dus hoog tijd om eraan te beginnen, voor nieuwe ondernemers is e-commerce een weloverwogen keuze. Met onderstaande tips van 1819.brussels, een startpunt voor Brusselse ondernemers, wordt je webwinkel opstarten kinderspel.

1. Bepaal je product en concept

Elke (online)winkel staat of valt met een goed product. Ga als nieuwe ondernemer dus op zoek naar producten waar een stabiele vraag naar is en waarmee jij je kan diferentiëren. Houd er ook als bestaande fysieke handelaar rekening mee dat online producten liefst niet minder dan 20 (niet winstgevend) en niet meer dan 75 euro (te hoge beginnerskosten) bedragen. Een scherpe prijs kan echter wonderen doen, want online is de concurrentie slechts enkele muisklikken verwijderd.

2. Zet je website op en adverteer online

Bij een webwinkel hoort uiteraard een website. Die door een professional laten bouwen is handig, maar door het kostenplaatje voor starters vaak geen optie. Gelukkig maken de vele platformen zoals Prestashop, Shopify, Square, Wix en Woocommerce het heel wat gemakkelijker om zelf goedkoop een webshop op te zetten. Denk daarbij ook aan de surfervaring van de mobiele gebruiker, een groep die steeds talrijker wordt. Je zal je product tevens online moeten adverteren, want zonder e-marketing levert e-commerce geen winst op.

3. Denk na over de logisitiek

Een goede logistieke organisatie is onontbeerlijk bij een webwinkel. Denk daarom op voorhand grondig na over welke weg het product moet afleggen vanaf de leverancier tot de eindklant. Waar wordt het product opgeslagen? Hoe wordt het geleverd? Vergeet daarbij niet dat je veelal moet onderhandelen met een koerierdienst (bijvoorbeeld Bpost, TNT, TLS…) en dat de online klant steeds ongeduldiger wordt: hoe sneller de levering, hoe beter. Ten slotte moeten ook retours behandeld worden.

