In snel veranderende tijden staat ook de e-commerce niet stil. De sector kreeg een flinke boost door de coronacrisis en moet nu sneller dan ooit inspelen op de nieuwste trends en de wensen van het groeiende aantal klanten. We nemen enkele trends onder de loep.

1. M-commerce

Tijdens de eerste lockdown begonnen we massaal online te winkelen, maar vooral: massaal mobiel te winkelen. Vier op de tien Belgen deed het afgelopen jaar een online aankoop met een mobiel toestel zoals een smartphone of tablet, leert een bevraging van handelsfederatie Comeos. Vijf jaar geleden was dat slechts de helft. M-commerce zit enorm in de lift, vooral bij vrouwen en jongeren onder de 25 jaar. Wie een webshop heeft of wil opstarten, zorgt er dus beter voor dat de website ook aangepast is aan de mobiele gebruiker.

2. Ultrapersonalisatie

Vooral Belgische zestigplussers ontdekten tijdens de coronacrisis voor het eerst hoe gemakkelijk online winkelen is. Als webwinkels die nieuwe klanten ook bij zich willen houden, doen ze er goed aan om in te zetten op ultrapersoonlijke aanbevelingen. Klanten krijgen dan aanbevolen producten te zien op basis van hun eerder aankoopgeschiedenis of wensenlijstje.

3. Flexibel verzenden

De laatste jaren is de concurrentiestrijd binnen de e-commerce flink opgedreven, met alsmaar snellere en flexibelere leveringen tot gevolg. De luxe van een snelle levering zijn klanten intussen al lang gewend, en ze willen zelfs extra betalen voor weekend- en avondbezorging. Hoe meer verzendopties een klant heeft, hoe meer hij zich dus koning zal voelen. Laat de consument bijvoorbeeld kiezen tussen een snelle of een gratis verzending of ophaling bij een postpakket.

4. Robotisering

Een groeiende markt en steeds ongeduldigere klanten betekent ook dat er meer handen nodig zijn om de pakketjes op tijd te leveren. Maar dat kan even een goed een paar robotgestuurde handen zijn, zeker in distributiecentra. In de Verenigde Staten experimenteren ze bovendien al volop met drones om pakketjes te bezorgen.

5. Voice search

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat spraakgestuurd zoeken steeds meer aan populariteit wint, en ook zoekmachines hechten steeds meer waarde aan Voice search-technologie. Dat heeft een invloed op je webwinkel en je SEO. Bij de traditionele text search zijn korte kernwoorden namelijk belangrijk, terwijl bij voice search de focus ligt langere zoektermen en zinnen. Bovendien gebruiken we spraakgestuurd zoeken op mobiele apparaten, wat het belang van M-commerce nogmaals in de verf zet.

