‘t Stad zkt. administratieve jobs

De bedrijven in de regio Antwerpen-Waasland vinden steeds moeilijker kandidaten om administratieve jobs te doen. Dat zegt ondernemerskoepel Voka op basis van een jobbarometer. Van de 7.800 administratieve vacatures die vorig jaar gepost werden, stonden er eind vorig jaar nog steeds zo’n 800 open. «Dit is een vrij nieuw fenomeen dat alleen maar aantoont hoe oververhit onze arbeidsmarkt vandaag is», zegt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Naast het tekort aan technische profielen, dat al langer een probleem is, raken nu ook de vacatures voor ondersteunend administratief personeel moeilijk ingevuld. «Het gaat vaak om eenvoudige repetitieve jobs zoals het invullen van werkfiches of het nakijken van transportdocumenten», aldus Luwel. «Maar ook in onze gedigitaliseerde economie winnen ze aan belang. Data-experts kunnen pas aan het werk, als er collega’s zijn die eerst het papieren archief of andere analoge documenten inscannen en digitaliseren.»

De profielen voor deze jobs zijn vaak werkzoekenden met enkel een secundair diploma of die een kortlopende opleiding hebben gevolgd. «Wie een ASO-diploma heeft of een technisch secundaire opleiding heeft gevolgd of zelfs vroegtijdig is afgehaakt, komt voor deze jobs in aanmerking. Bedrijven staan open om gemotiveerde mensen op te leiden voor dergelijke jobs», vult Pieter Leuridan van Voka Antwerpen-Waasland op VRT NWS aan. Maar uit de online jobbarometer van Voka, die ruim 80 % van alle online vacatures analyseert, blijkt dat de doorlooptijd van zulke vacatures vier tot vijf keer zo lang is als een jaar geleden. «Bedrijven haalden die vacatures toen soms al na een week offline, omdat de toevloed van kandidaten te groot was. Die situatie is in enkele maanden totaal omgedraaid. We evolueren hier stilaan naar dezelfde situatie als met technische profielen en magazijnmedewerkers, die al jaren een knelpunt vormen.»

Gerichte aanpak nodig

Het lage aantal werkzoekenden in combinatie met het historisch hoge aantal openstaande vacatures in de regio – meer dan 27.000 – zorgt dat dit een moeilijk op te lossen probleem is. «Dit biedt kansen voor het hoge aantal inactieven en langdurig zieken om opnieuw aansluiting te vinden met de arbeidsmarkt», zegt Luwel. «Maar dat vergt dus een gerichte aanpak van onze overheid en de bevoegde diensten om die mensen actief te begeleiden naar werk.»

Het grootste knelpuntberoep in de regio is dat van magazijnmedewerker, met 875 openstaande vacatures. Administratief medewerker staat op de tweede plaats, commercieel medewerker vervolledigt de top drie. Op plaats vier en vijf staan respectievelijk winkelmedewerker en boekhouder.