Simpel en voordelig bijverdienen

Het aantal flexi-jobbers kent de laatste jaren een steile opmars. Het systeem waarbij je naast je job nog kunt bijklussen in de horeca of detailhandel is uitermate handig voor wie op zoek is naar afwisseling of een laagdrempelige nieuwe uitdaging. Maar dé hoofdreden om voor een flexi-job te kiezen is financieel: je verdient een aardig centje bij, en betaalt daarop geen extra belastingen of sociale bijdragen. Tegelijk blijf je sociale rechten opbouwen, zoals je pensioen.

Flexi-job in een notendop



Wat?



De regering-Michel introduceerde flexi-jobs in 2015 o m het personeelstekort in de horeca op een legale



manier weg te werken. In 2018 werd het systeem al uitgebreid naar andere sectoren, al blijven die nog steeds beperkt. Bijklussen als flexi-jobber kan enkel in de horeca of detailhandel: in een café of restaurant, maar ook bijvoorbeeld in een bakker, kapperszaak of buurtsupermarkt.



















Voor wie?



















Naast de beperkte sectoren mag ook niet iedereen bijklussen met een flexi-job. Je mag als flexi-jobber werken als je minimaal 4/5de werkt of werkte in het derde kwartaal voorafgaand aan je start in een flexi-job. Ook gepensioneerden kunnen hun pensioenskas wat extra spijzen met een fle



xi-job.





Hoeveel?



Als flexi-jobwerknemer krijg je een uurloon van minstens 10,91 euro. Daarvan is 0,72 euro flexivakantiegel d, dat je meteen uitbetaald krijgt. Bij een flexi-job is je brutoloon ook meteen je nettoloon, want je hoeft geen belastingen of sociale bijdragen meer te betalen. Bovendien mag je zoveel uren werken als je wil en mag je ook onbeperkt bijverdienen. Enkel gepensioneerden jonger dan 65 moeten als flexi-jobber rekening houden met een jaarlijkse financiële limiet, die afhankelijk is van hun persoonlijke situatie.

Voordelen voor werknemer

en werkgever

Een flexi-job is ideaal voor wie naast z’n gewone job nog op een leuke en legale manier extra geld in het laatje wil brengen. Het grootste voordeel voor de flexi-jobber zelf is dan ook ongetwijfeld de makkelijke, voordelige en complexloze bijverdienste, want zoals gezegd betaal je er geen belastingen of sociale bijdragen op. Je hoeft het dus ook niet in te vullen op je belastingsaangifte. En hoewel je bijdrage wegvalt, blijf je wel sociale rechten opbouwen! Bovendien mag je tijdens je opzegtermijn of (betaald) verlof bij je vaste werkgever elders als flexi-jobber aan de slag gaan.

Ook voor een werkgever is het aantrekkelijk om een flexi-jobber in dienst te nemen. Zij betalen voor die flexibele werkkrachten een verlaagd tarief van 25% aan sociale bijdragen (in plaats van 32%). Zo kunnen werkgevers op een relatief goedkope manier extra personeel aanwerven wanneer de nood het hoogst is, zoals bijvoorbeeld tijdens de drukke zomermaanden in de horeca.

Uitbreiden of niet?

Recent klinkt de roep om het flexi-jobsysteem uit te breiden naar andere sectoren steeds luider. Het zou personeelstekorten in moeilijke sectoren, zoals de zorgsector, op een laagdrempelige manier deels kunnen oplossen. Toch is niet iedereen voorstander van zo’n uitbreiding. Zo bestaat de vrees dat een toename van het aantal flexi-jobs in meer sectoren de arbeidsmarkt uitholt: sommige mensen zouden misschien enkel aan zulke tijdelijke, meer onzekere flexi-jobs geraken. Een andere valkuil is dat de beschikbare jobs worden ingenomen door flexi-jobbers met al een goed betaalde job, en laaggeschoolden werkloos achterblijven.